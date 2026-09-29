گردشگری دیجیتال از سطح نظری باید فراتر رود

به‌گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، مژگان ثابت تیموری دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ در همایش هوش مصنوعی برای باز طراحی گردشگری در مشهد که به متاسبت هفته گردشگری برگزار شد، افزود: هوش مصنوعی و تحول دیجیتال می‌توانند با هوشمندسازی مدیریت مقصد، تحلیل داده، شخصی‌سازی خدمات و یکپارچه‌سازی اجزای سفر، مسیر توسعه و بازطراحی صنعت گردشگری ایران را تغییر دهند.

او با اشاره به چالش‌های ساختاری، اقتصادی و بین‌المللی گردشگری ایران، از جمله محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش دسترسی به برخی بازارهای جهانی اظهار کرد: در چنین شرایطی تقویت تاب‌آوری، تسهیل فضای کسب‌وکار و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به روند رو به رشد استفاده از فناوری‌های هوشمند در صنعت گردشگری گفت: استفاده از پلتفرم‌های هوشمند و چت‌بات‌ها در سال‌های اخیر شیوه دریافت خدمات گردشگری را تغییر داده و بسیاری از خدمات، از رزرو تا برنامه‌ریزی سفر، بدون مراجعه حضوری قابل دریافت است.

او گفت: رشد سریع تقاضا مواجه است، سهم ایران از درآمدهای گردشگری همچنان پایین است و این وضعیت ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت و توسعه گردشگری کشور را نشان می‌دهد.

ثابت تیموری با اشاره به تغییر الگوی سفر در جهان بیان کرد: تغییر سبک زندگی موجب شده بسیاری از افراد به جای به تعویق انداختن سفر تا دوران بازنشستگی، بخشی از درآمد خود را برای سفر و تجربه‌های گردشگری اختصاص دهند و همین موضوع به رشد تقاضای گردشگری، به‌ویژه در برخی کشورهای آسیایی و آمریکایی منجر شده است.

او تاکید کرد: در راستای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری می‌توان از هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند برای کاهش آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های گردشگری استفاده کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گردشگری سبز و گردشگری هوشمند را دو رویکرد مکمل دانست و افزود: گردشگری سبز بیشتر یک هدف و رویکرد است؛ در حالی که گردشگری هوشمند بر استفاده از ابزارهای فناورانه برای تحقق اهدافی مانند پایداری، بهره‌وری و کاهش آثار زیست‌محیطی استوار است.

او ادامه داد: اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان‌داده، بلاک‌چین و دوقلوهای دیجیتال از جمله فناوری‌هایی هستند که می‌توانند در مدیریت هوشمند مقاصد گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.

ثابت تیموری با اشاره به کاربردهای فناوری در گردشگری سبز گفت: مدیریت هوشمند انرژی، توسعه حمل‌ونقل پاک، مدیریت پسماند، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش ردپای اکولوژیک از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که می‌توان از هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند در آنها استفاده کرد.

به گفته وی، فناوری می‌تواند با بهینه‌سازی مسیر سفر، کاهش مصرف سوخت، مدیریت انرژی در تأسیسات گردشگری، کنترل پسماند و پایش محیط‌زیست، همزمان به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند.

تغییر ماهیت سفر از مقصد به تجربه

در ادامه این رویداد، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اظهار کرد: ماهیت سفر در جهان در حال تغییر است و گردشگران بیش از گذشته به دنبال تجربه‌ای متناسب با علایق و شرایط خود هستند، نه صرفاً خرید یک بسته سفر ثابت.

مهدی محمدی افزود: تغییر رفتار مسافران، همراه با توسعه فناوری، موجب شده سفرها بیش از گذشته تجربه‌محور و رویدادمحور شوند و کنسرت‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای ورزشی از جمله جام جهانی به محرک‌های سفر تبدیل شوند.

این متخصص حوزه هوش مصنوعی با تشریح مفهوم سفر به‌هم‌پیوسته (Connected Trip) اظهار کرد: همان‌طور که خودروهای هوشمند می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اجزای مختلف سفر نیز باید بتوانند با یکدیگر در تعامل باشند.

به گفته او، در حال حاضر بلیت، هتل، حمل‌ونقل، رستوران و رویدادها اغلب از سامانه‌های جداگانه تهیه می‌شوند، در حالی که در یک سفر به‌هم‌پیوسته، تغییر در یک بخش باید به‌صورت خودکار سایر اجزای سفر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

محمدی همچنین بر اهمیت استفاده صحیح کسب‌وکارها از هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی ابتدا باید فرآیندهای کسب‌وکار خود را به‌درستی طراحی و اجرا کنند و سپس از هوش مصنوعی برای تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر کردن این فرآیندها استفاده کنند.

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