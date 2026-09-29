شهلا تاجفر، فرماندار ماکو در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: روز جهانی گردشگری فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌هایی است که می‌توانند هویت فرهنگی، داشته‌های تاریخی و توانمندی‌های اقتصادی هر منطقه را به فرصتی برای توسعه تبدیل کنند، ماکو با برخورداری از مجموعه‌ای ارزشمند از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و معماری، از ظرفیت‌های مهم گردشگری شمال‌غرب کشور برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که شایسته معرفی گسترده‌تر و بهره‌گیری هدفمند در مسیر توسعه شهرستان هستند.

او افزود: در کنار بناها و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، میراث ناملموس ماکو شامل آداب‌ورسوم، فرهنگ و سبک زندگی، هنرها و صنایع‌دستی، آیین‌ها، موسیقی، روایت‌ها و داشته‌های فرهنگی نسل‌های گذشته، بخش مهمی از هویت این منطقه را شکل می‌دهد؛ میراثی که حفظ، ثبت و معرفی آن می‌تواند تصویر کامل‌تری از فرهنگ و اصالت ماکو به گردشگران ارائه کند.

فرماندار ماکو ادامه داد: امروز بیش از گذشته، معرفی ظرفیت‌های گردشگری ماکو نیازمند نگاه حرفه‌ای، تولید محتوای اثرگذار و معرفی مستمر جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی شهرستان است تا ماکو نه تنها به‌عنوان یک مقصد گردشگری، بلکه به‌عنوان مقصدی برای تجربه طبیعت، تاریخ و فرهنگ شناخته شود.

تاجفر تصریح کرد: توسعه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد منطقه باشد و در این مسیر، همراهی فعالان گردشگری، جوامع محلی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ضرورتی انکارناپذیر است.

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