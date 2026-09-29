۱۲ خانه و عمارت تاریخی ورامین بیمه حوادث شدند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک با اعلام این خبر گفت: خانه‌ها و بناهای سنتی و تاریخی شهرستان ورامین با توجه به ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هنری، در برابر حوادث و به‌ویژه خطر آتش‌سوزی بیمه شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این بناها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان و نمایانگر معماری بومی دشت ورامین متناسب با اقلیم حاشیه کویری منطقه هستند.

او تصریح کرد: این خانه‌های تاریخی در حافظه جمعی مردم شهرستان ورامین جایگاه ویژه‌ای دارند و تلاش می‌کنیم با مرمت اصولی، حفاظت از بناها و بهره‌برداری مناسب در حوزه گردشگری، زمینه حفظ و ماندگاری این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده فراهم کنیم.

تاجیک خاطرنشان کرد: در همین راستا و با پیگیری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و همکاری مالکان خصوصی، ۱۲ خانه و عمارت سنتی و تاریخی که در حوزه گردشگری فعال هستند و پذیرای گردشگران‌اند، در برابر حوادث بیمه شدند.

او ادامه داد: خانه عمو مشهدی رضا در روستای کویرآباد، خانه شب‌نشین و خانه قلعه خواجه در روستای قلعه خواجه، خانه مغاری‌ها در روستای دمزآباد، خانه گل‌آقا و خانه آقابزرگ در روستای حصارحسن‌بیک، خانه کاشانه و خانه رضوان در شهر جوادآباد و خانه ماه‌سلطان، خانه کدخداقاسم، خانه ننه‌آقا و عمارت کاج در روستای خاوه، بناهای بیمه‌شده این طرح هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: بیمه این بناها اقدامی در راستای افزایش ضریب حفاظت و کاهش آسیب‌پذیری خانه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان است و می‌تواند به تداوم فعالیت و بهره‌برداری از این بناها در چارچوب ضوابط میراث‌فرهنگی کمک کند.

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