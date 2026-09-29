هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای تحول در خدمات گردشگری مازندران

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تهمینه اسدی دوشنبه ۶مهر ۱۴۰۵ در مراسم زنگ گردشگری که در دبیرستان دخترانه شهید حسن آذریان شهرستان میاندرود برگزار شد، با اشاره به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در جهان، اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر فناوری متعلق به آینده نیست، بلکه امروز به یکی از ابزارهای مهم تحول در زندگی، کسب‌وکار و نظام‌های مدیریتی تبدیل شده است و صنعت گردشگری نیز از این روند جهانی تأثیر پذیرفته است.

مسئول دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مازندران ، افزود: هوش مصنوعی می‌تواند از مرحله انتخاب مقصد و برنامه‌ریزی سفر تا رزرو خدمات، بازاریابی، ارتباط با گردشگران و تحلیل رفتار و نیازهای مسافران مورد استفاده قرار گیرد و ابزارهایی مانند چت‌بات‌ها، سامانه‌های پیشنهاددهنده مقصد، خدمات شخصی‌سازی‌شده، تحلیل داده‌های گردشگران و تولید محتوای چندرسانه‌ای از ظرفیت‌های این فناوری در حوزه گردشگری هستند.

او با اشاره به ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی برای استفاده از هوش مصنوعی، تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی روزانه با حجم زیادی از اطلاعات درباره مقصدها، اقامتگاه‌ها، حمل‌ونقل، تورها و نیازهای متنوع مسافران مواجه‌اند و هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل این اطلاعات و ارائه پیشنهاد متناسب با شرایط هر مسافر به فعالان این حوزه کمک کند.

اسدی ادامه داد: برای نمونه، می‌توان با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای خانواده‌ها، گردشگران خارجی، گروه‌های دانشجویی یا مسافران تجاری، برنامه سفر متناسب با بودجه، زمان، علایق و محدودیت‌های آنان طراحی کرد. پاسخ‌گویی سریع به پرسش‌های متداول، ترجمه متون و مکالمات، تولید محتوای تبلیغاتی، تحلیل بازار و پیش‌بینی تقاضا نیز از دیگر کاربردهای این فناوری در دفاتر خدمات مسافرتی است.

مسئول دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مازندران با بیان اینکه کاربرد هوش مصنوعی به بخش خصوصی محدود نمی‌شود، گفت: این فناوری می‌تواند در مدیریت و نظارت دستگاه‌های اجرایی نیز مورد استفاده قرار گیرد و در کاهش فرآیندهای زمان‌بر، دسته‌بندی و تحلیل اطلاعات، پاسخ‌گویی بهتر به مردم، تهیه گزارش‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی نقش مؤثری داشته باشد.

او افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی برای هوشمندسازی خدمات گردشگری، معرفی جاذبه‌ها، تحلیل رفتار گردشگران، بازاریابی مقصد، حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و ارتقای کیفیت خدمات استفاده کرد.

اسدی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده طبیعی، تاریخی و فرهنگی مازندران، اظهار کرد: این استان می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های گردشگری خود را دقیق‌تر و جذاب‌تر به بازارهای هدف معرفی کند و هوش مصنوعی در کنار دانش و تجربه کارشناسان و فعالان گردشگری می‌تواند به شناسایی بازارهای هدف و طراحی خدمات متناسب با نیاز گردشگران کمک کند.

مسئول دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مازندران تأکید کرد: در کنار توسعه کاربردهای هوش مصنوعی، موضوعاتی مانند حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، صحت داده‌ها، اصالت محتوای فرهنگی و نظارت انسانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این فناوری باید در خدمت انسان و ارتقای کیفیت خدمات باشد.

او خاطرنشان کرد: توانمندسازی کارکنان، مدیران و فعالان بخش خصوصی گردشگری برای استفاده صحیح از ابزارهای هوش مصنوعی یکی از ضرورت‌های امروز است و اگر آموزش و فرهنگ استفاده صحیح از این فناوری در کنار توسعه زیرساخت‌ها قرار گیرد، می‌توان شاهد تحول قابل توجهی در ارائه خدمات گردشگری بود.

اسدی در پایان گفت: آینده گردشگری متعلق به مجموعه‌هایی است که بتوانند تجربه انسانی، دانش تخصصی و فناوری‌های نوین را در کنار یکدیگر قرار دهند و امروز باید از مرحله شناخت هوش مصنوعی عبور کرده و به سمت استفاده هدفمند، مسئولانه و کاربردی از این فناوری در گردشگری و دستگاه‌های اجرایی حرکت کنیم.

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