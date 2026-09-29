به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با هفته گردشگری، جمعی از کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با حضور در غار یخ‌مراد، ضمن بازدید از این جاذبه طبیعی، در برنامه پاکسازی محوطه آن مشارکت کردند.

غار یخ‌مراد یکی از جاذبه‌های طبیعی شاخص استان البرز است که در محدوده جاده کرج - چالوس و در نزدیکی روستای گچسر قرار دارد. این غار به واسطه ویژگی‌های زمین‌شناسی، ساختار طبیعی و شکل‌گیری قندیل‌های یخی، مورد توجه گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی قرار دارد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگری، با هدف تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش حساسیت نسبت به حفظ پاکیزگی مناطق طبیعی انجام می‌شود؛ موضوعی که با افزایش حضور گردشگران در جاذبه‌های طبیعی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در جریان این بازدید بر ضرورت رعایت اصول طبیعت‌گردی مسئولانه و مشارکت گردشگران در حفاظت از محیط زیست تأکید شد. همچنین پاکسازی مستمر مناطق گردشگری و طبیعی و جلوگیری از رهاسازی پسماند از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های طبیعی استان و تداوم بهره‌برداری گردشگری از این مناطق کمک کند.

هفته گردشگری هر سال فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، توجه به توسعه پایدار این صنعت و ترویج فرهنگ سفر مسئولانه است و اجرای برنامه‌های مشترک میان دستگاه‌های متولی گردشگری و محیط زیست نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

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