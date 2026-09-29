گردشگری؛ روایت ماندگار ایران

کامبیز قلی‌زاده سلطانی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران در یادداشتی نوشت: روز جهانی گردشگری فرصتی است برای درنگ در صنعتی که فراتر از سفر و جابه‌جایی، عرصه‌ای برای شناخت ملت‌ها، گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و آفرینش فرصت‌های تازه برای توسعه است.

ایران، سرزمینی است سرشار از جلوه‌های ماندگار تاریخ، فرهنگ و طبیعت؛ سرزمینی که در هر گوشه آن می‌توان نشانی از شکوه تمدن، تنوع فرهنگی و زیبایی‌های کم‌نظیر طبیعی یافت. میراث ارزشمند تاریخی، آیین‌ها و هنرهای بومی و مهمان‌نوازی ریشه‌دار ایرانی، مجموعه‌ای از سرمایه‌های گران‌بهاست که می‌تواند تصویری اصیل، پویا و شایسته از ایران را به جهانیان معرفی کند.

گردشگری، در جهان امروز، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ زبان مشترک انسان‌ها برای شناخت یکدیگر و بستری برای خلق ارزش، اشتغال، رونق جوامع محلی و توسعه پایدار است. از همین منظر، توسعه گردشگری در ایران نیازمند نگاهی جامع و آینده‌نگر است؛ نگاهی که در آن صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی، ارتقای کیفیت خدمات، سرمایه‌گذاری، نوآوری، فناوری و توانمندسازی جوامع محلی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

شرکت توسعه گردشگری ایران بر این باور است که آینده این صنعت، در گرو هم‌افزایی، حرفه‌ای‌گری و اعتماد به ظرفیت‌های انسانی و سرزمینی کشور است. ما باید بتوانیم از میراث ارزشمند گذشته، فرصت‌های ماندگار برای آینده بسازیم و تجربه‌ای شایسته از ایران برای هر مسافر و گردشگری که این سرزمین را برمی‌گزیند، رقم بزنیم.

در این روز، شایسته است از همه کسانی که در زنجیره گسترده گردشگری، از برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران تا فعالان اقامت، حمل‌ونقل، راهنمایان گردشگری، جوامع محلی و کارکنان پرتلاش این صنعت، برای رونق گردشگری ایران تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنیم.

امیدواریم با تکیه بر دانش، تجربه و سرمایه انسانی کشور و با نگاهی نو به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران، گام‌هایی استوار برای ساختن آینده‌ای برداریم که در آن گردشگری، نه‌تنها یکی از پایه‌های اقتصاد، بلکه یکی از جلوه‌های ماندگار فرهنگ و هویت ایران در جهان باشد.

روز جهانی گردشگری را به خانواده بزرگ و شریف گردشگری کشور تبریک می‌گویم و برای همه فعالان این عرصه، توفیق، سربلندی و روزهایی سرشار از امید و دستاورد آرزومندم.

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