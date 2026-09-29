به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست خبری دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان صبح امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید دقایقی قبل آغاز شد.

محمدصادق لواسانی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی و جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اجرای این نشست خبری را بر عهده دارد.

در ابتدای این مراسم حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر این رویداد ضمن خیر مقدم به اهالی رسانه گفت: خوشحالیم که در نقطه‌ای قرار داریم که قرار است کارهای اجرایی جشنواره را آرام آرام شروع کنیم. ابتدا شاید بد نباشد تمایزهای جشنواره امسال را با جشنواره سال گذشته بگویم؛ شاید یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها کیفیت و کمیت آثار رسیده باشد. مثلا تقریباً به نسبت همه ادوار گذشته استقبال دو برابری را شاهد بودیم که بی‌سابقه بوده است و باید این امر را به فال نیک گرفت، چون همه پیش‌بینی‌ها می‌گفت میزان استقبال به دلیل جنگ و شرایط جنگ تحمیلی دوم، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جنگ رمضان در شرایطی اتفاق افتاد که به هر حال فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داد. اما با این حال میزان تولیدات افزایش پیدا کرد.

او اضافه کرد: در بخش بلند نیز به نسبت سال گذشته بیش از دو برابر ثبت‌نام داشتیم که این موضوع دست ما را کمی باز کرد تا در کیفیت و کمیت با دقت عمل کنیم. امسال همه بخش‌های ویژه را به احترام کودکان شهید میناب حذف کردیم و تنها بخش ویژه، جایزه میناب است و سعی کردیم با استانداردهای بین‌المللی با این موضوع مواجه شویم. هم پوستر جداگانه هم یک تندیس مجزا طراحی کردیم، در جشنواره این برنامه را در مورد میناب خواهیم داشت که نتیجه آن مسابقه فیلمنامه نویسی «مدرسه ای که می رفتم» در بخش میناب است و کار نگارش و پیچینگ آنها تمام شده است.

دبیر جشنواره اظهار کرد: امسال جایزه‌های فنی را به جشنواره اضافه کردیم چون جشنواره‌ها در مورد فیلم‌های کودک با بی مهری رفتار می‌کنند. خود من هم این تجربه را دارم که آثار کودک را جدی نمی‌گیرند و عوامل با بی‌توجهی مواجهند. به همین دلیل جوایز عوامل فنی را اضافه کردیم که بتوانیم از همه کسانی که برای فیلم‌های کودک زحمت می‌کشند قدردانی کنیم.

جعفری عنوان کرد: امسال تلاش کردیم تفکیک بخش کودک و نوجوان را با دقت نظر بیشتری پیگیری کنیم تا فیلم‌هایی که در هر بخش وجود دارند، مناسب با ویژگی های آن بخش باشد. به نظر می‌رسد در کنار فیلم‌های کمدی که در حال فتح گیشه هستند، باید به تفریح خانواده توجه کنیم و امسال فیلمی با این رویکرد در نظر گرفته شده که در دو بخش کودک و نوجوان حاضر است.

او افزود: امسال همزمان با جشنواره، المپیاد فیلمسازی نوجوانان را خواهیم داشت. کارهای داوری و منتورینگ این المپیاد سال گذشته انجام شد اما مراسم اختتامیه با ایام جنگ مصادف شد. در نتیجه بخش فیلمسازی المپیاد هم‌زمان با جشنواره انجام خواهد شد و در ادامه شاهد مراسم اختتامیه خواهیم بود.

دبیر جشنواره بیان کرد: امسال به جشنواره سی و هشتم چند بخش جدید از جمله هوش مصنوعی و مسابقه مستند اضافه شده است. ضمن اینکه بخش مستند با هدف نمایش آثار «درباره کودکان» به جشنواره اضافه شده است که شیوه پخش متفاوتی دارد و آثار به صورت کارگاهی نمایش داده خواهند شد.

جعفری یادآور شد: در این جشنواره، بخش تازه «آینه» به سینمای کودک و نوجوان با نگاهی بلند مدت فکر می‌کند. این بخش به مرور آثار کودک و نوجوان در فضاهای منتشر شده نظیر سینما و تلویزیون و پلتفرم‌ها در فاصله میان جشنواره گذشته و امسال از منظر جذب مخاطب، توسعه محصول و کمپین تبلیغاتی می‌پردازد.

دبیر این رویداد توضیح داد: امسال به نوعی تجمیع خانه جشنواره را هم داریم چون در سال‌های قبل با چندپارگی در جشنواره مواجه بودیم و آثار در دو سالن سینما اکران می‌شدند، اما امسال با همت شهرداری اصفهان خانه‌ای برای جشنواره تجهیز کردیم که همزمان با جشنواره از بخش‌های بهره‌برداری نشده آن، بهره‌برداری می‌شود. همه آثار جشنواره در این خانه نمایش داده خواهد شد و داوران کودک و نوجوان آنجا خواهند بود. درباره کارگاه‌های تخصصی نیز باید بگویم این موضوع امسال جدی‌تر و کاربردی‌تر پیگیری می‌شود تا یک رونق به سینمای کودک و نوجوان بدهیم.

در ادامه جعفری اسامی فیلم‌های بلند داستانی راه‌یافته به جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد:

«بادبادک‌ها» (پویانمایی) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی در بخش نوجوان

«پلک پریشان پروانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رهبر قنبری در بخش نوجوان

«دو تفنگدار» به کارگردانی مهدی شفیعی و تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی در بخش نوجوان

«شوتینگا» به کارگردانی ارش معیریان و تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده قطب دینی در بخش کودک

«عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی در بخش نوجوان

«عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در بخش کودک و نوجوان

«کاکالوتی» به کارگردانی امیراطهر سهیلی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا سهیلی در بخش کودک

«کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر در بخش نوجوان

«گرگی خان» به کارگردانی ساسان قجر و تهیه‌کنندگی مقصود جباری در بخش کودک

«من جا سوزنی نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی علی خواجه جوزم در بخش کودک

«نابغه و دیو سنگی» (پویانمایی) به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی سلمان امیری در بخش کودک

«نگهبانان خورشید» (پویانمایی) به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی در بخش کودک

«نور» به کارگردانی علی سراهنگ و تهیه‌کنندگی کامران مجیدی در بخش نوجوان

«ورکانا» (پویانمایی هوش مصنوعی) به کارگردانی سیدمیثم سجادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی داودی مازندرانی در بخش نوجوان

«یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری در بخش کودک

در ادامه این نشست و در بخش پرسش و پاسخ دبیر جشنواره با خبرنگاران، جعفری در پاسخ به پرسشی درباره تعداد آثار بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره و تداوم بخش ویژه میناب در سال‌های آینده گفت: آثار مورد حمایت بنیاد را در آینده اعلام خواهیم کرد. در این جشنواره تعدادی از فیلم‌ها با حمایت بنیاد سینمایی فارابی آماده شده است.

او درباره تداوم بخش میناب در سال‌های آتی نیز بیان کرد: حادثه میناب اتفاق کوچکی نیست و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این تراژدی ظرفیت ساخت ده‌ها اثر را دارد. در همه دنیا زمانی که یک تراژدی در این ابعاد اتفاق می‌افتد، تا سال‌ها به آن پرداخته می‌شود. برای این بخش تندیس جداگانه طراحی شده و قصد داریم آن را در جشنواره‌های آینده نیز ادامه دهیم. ضمن اینکه به این موضوع فکر کردیم که آیا این جایزه را به بخش‌های دیگری نظیر حوزه ادبیات تسری دهیم یا خیر، اما این موضوع در حیطه وظایف بنیاد فارابی نیست و تنها پیشنهاد آن را در وزارت ارشاد مطرح کردیم. در حال تدوین آیین‌نامه‌ای هستیم تا این بخش در سال‌های آینده نیز در جشنواره وجود داشته باشد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره باقی ماندن جشنواره در اصفهان و لزوم گردشی بودن محل جشنواره مطرح کرد: ما بعد از جشنواره یک سری نشست هم‌اندیشی با بخش‌های مختلف و درگیر در جشنواره برگزار کردیم در جریان آن هم از فعالان و فیلمسازان حوزه کودک دعوت و درباره آن مفصل بحث کردیم. خروجی این جلسات این بود که اگر حواشی را کنار بگذاریم بهترین جا برای برگزاری اصفهان است و جشنواره را در دنیا با نام اصفهان می‌شناسند.

او ادامه داد: وقتی کار جشنواره را آغاز کردیم این اطراف بمباران می‌شد، پس ما هم جانمان را دستمان نگرفتیم تا برای یک چیز عبث تلاش کنیم، همه نکات را یادداشت کردیم، شهردار و استاندار اصفهان هم قول دادند مشکلات حل شود، انصافاً هم کمک کردند تا برخی حاشیه‌ها مرتفع شوند و تلاش شد کسانی حضور داشته باشند که نگاه ملی‌تری دارند. البته نباید توقع داشته باشیم همه مسایل یک باره حل شود، چون حوزه فرهنگ حوزه ای است که طیفی از اتفاقات در آن رخ می‌دهد ما تلاش می‌کنیم حتی اگر شد ۱۰ درصد از اشکالات جشنواره حل شود ولی باید صبوری کرد چون سینمای کودک برای ما مهم است و همه آن برای کشور خودمان است و به نام ایران شناخته می‌شود. مدیریت اصفهان هم انصافاً برای جشنواره تلاش می‌کند.

جعفری افزود: درباره دبیرخانه دائمی جشنواره هم باید بگویم وقتی جمع‌بندی می‌کردیم به ساز و کار تشکیل این دبیرخانه هم فکر می‌کردیم تا هیات امنا داشته باشد و برخی از آنها افراد حقیقی باشند که در صورت تغییر آنها چالشی در برگزاری جشنواره پیش نیاید، ضمن اینکه برخی از آنها باید اقتصادی باشند اما باید شرایط را بپذیریم و صبوری کنیم تا به نقطه درست برسد.

دبیر جشنواره همچنین درباره آثار اقتباسی عنوان کرد: فارابی از موضوع اقتباس استقبال می‌کند، در روز گذشته هم کارگاهی با همین محوریت برگزار کردیم. تلاش می‌کنیم به این موضوع جدی‌تر بپردازیم و به کسانی که می‌خواهند اقتباس کنند، فرصت بیشتری بدهیم. در جشنواره هم اثر اقتباسی داریم اما نه به معنای تام و کاملی که ممکن است در ذهن شما باشد. اساسا این هم موضوعی نیست که یک باره به آن برسیم یعنی امروز تصمیم بگیریم و فردا فیلم داشته باشیم. ما باید مسیر را نشان بدهیم و در طول زمان به دستاوردهای آن برسیم اقتباس موضوع و مسئله ای برای کودک و نوجوان و برای فارابی است و باید تلاش کنیم تا به آن برسیم.

دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در پاسخ به سوالی درباره بی‌مهری نسبت به سینمای کودک در اکران و نگاه بنیاد سینمایی فارابی را نسبت به این موضوع گفت: اینکه در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کردم که در جشنواره فجر نسبت به سینمای کودک توجه نمی‌شود، این رویکرد دچار تغییر شده است و اگر سوتفاهم شده است این توضیح را بدهم مطابق با تجربه شخصی خود می‌توانم بگویم که سال‌ها پیش فیلم «شاهزاده روم» در بخش مسابقه پذیرفته نشد و بعدها «فیلشاه» با وجود حضور در این بخش، داوری نشد، اما بعد از آنها نمونه‌ای همچون «بچه زرنگ» در فجر برنده جایزه سیمرغ شد. بحث کلی این است که سینمای کودک موضوع جشنواره فجر نبوده است.

او بیان کرد: فیلم‌های کودک بنیاد سینمایی فارابی که در سال گذشته اکران شدند، هزینه خود را برگرداندند، اما اینکه چرا در سینما نسبت به آن در سانس دهی بی‌توجهی می‌شود بخشی از آن موضوعی فرهنگی است. مثلا سینماداران اینطور فکر می کنند که فیلم کودک برای قبل از ظهر است و فیلم بزرگسال برای بعد از ظهر. در صورتی که به فیلم‌هایی با موضوع خانواده باید در تمام زمان‌ها توجه شود. باید تلاش کنیم این نگاه را اصلاح کنیم و برای این تغییر رویه به زمان نیاز است.

دبیر جشنواره ادامه داد: در جشنواره کودک در برخی ادوار به خطا فیلم‌های اکران شده حضور پیدا کردند و این موضوع اعتبار جشنواره را مخدوش کرده است. اما ایستادن در مقابل این اتفاق در طولانی مدت به جشنواره اعتبار خواهد بخشید.

سپس مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره محدودیت پروازی برای حضور مهمانان خارجی ضمن تاکید بر اینکه سال گذشته این رویکرد را نداشتیم که مهمانان خارجی به صورت نمایشی در جشنواره حضور داشته باشند. مهمانان خارجی یا برای شرکت در کارگاه در این رویداد حضور پیدا می‌کنند و یا داوری بر عهده آن‌هاست و یا این افراد فیلمساز هستند، گفت: امسال بخشی از موضوع حضور مهمانان بین‌الملل خارج از اراده ما است.

او اضافه کرد: مثلا در این دوره و در بخش مسابقه فیلمی را داشتیم که به دلیل شرایط پروازی از حضور در جشنواره انصراف داده است. متاسفانه با چنین چالش‌هایی مواجهیم. با این وجود، همچنان علاقه‌ای به رویکرد نمایشی در دعوت از مهمانان خارجی نداریم. در سال‌های آینده نیز بر همین موضع خواهیم ایستاد.

دبیر این رویداد درباره بخش بین‌الملل و وجود نگاه حداقلی در این حوزه هم توضیح داد: من باید دفاعی از مجموعه سازمان سینمایی کنم، فارابی به عنوان متولی سینمای ملی شناخته می‌شود. در این حوزه به جشنواره کن رفتیم و آدم‌های مهمی در غرفه سینمای ایران حضور پیدا کردند درواقع غرفه ای به یاد کودکان میناب شکل گرفت و فاند میناب را طراحی شده بود.

او با اشاره به اتفاقی برای اولین بار تصریح کرد: در جریان همین اتفاق برای اولین بار رییس بازار فیلم کن به غرفه ایران آمد که اتفاق کوچکی نبود. ما قدم‌های مهمی در این حوزه برداشتیم؛ در همان ایام جنگ با همه نهادها و فستیوال‌ها مکاتبه کردیم که نسبت به میناب واکنش نشان دهند که برخی از آنها هم منتشر شد. باید بگویم ما برای جشنواره هم مهمانانی با رویکرد انتقال پیام دعوت کرده بودیم. در بخش مستند هم دو کارگاه با موضوع مرتبط با جنگ داریم و سومی هم ارتباطی با جنگ دارد. اما این را هم باید بگویم که به هر حال پروسه ساخت فیلم با چنین موضوعی کمی زمان بر است.

دبیر جشنواره در جواب سوالی درباره برگزاری المپیاد فیلمسازی و خروجی ادوار گذشته آن گفت: سعید نجاتی در بسیاری از دوره‌ها مدیر اجرایی المپیاد بوده است که این دوره هم حضور دارد.

جعفری در این نشست از نجاتی درخواست کرد تا اسامی تعدادی از فیلمسازان نوجوان که با المپیاد فیلمسازی فعالیت خود را آغاز کرده و بعدها به سینمای حرفه‌ای راه پیدا کرده‌اند، نام ببرد.

در ادامه دبیر جشنواره بیان کرد: من در ادوار مختلف این المپیاد به عنوان داور یا منتور حضور داشتم. المپیاد فرصتی است که می‌توان نوجوانان علاقه‌مند به سینما را با انجمن سینمای جوانان پیوند دهیم تا فرصت فیلمسازی پیدا کنند. نمونه‌های متعددی از افراد موفق المپیاد فیلمسازی وجود دارد. در نتیجه درست‌ترین اتفاق در حوزه آموزش فیلمسازی می‌تواند برگزاری المپیاد باشد.

او ادامه‌ داد: در سال گذشته گروهی که دیگر در جشنواره حضور ندارند، به دنبال این موضوع بودند که برای خود بیزینس به راه بیندازند و سال گذشته شهردار در اختتامیه بابت این موضوع عذرخواهی کردند. در حالی که ما در تلاش هستیم موضوع المپیاد زمینه‌ای را فراهم کند که فرصت فیلمسازی در دسترس عموم قرار گیرد.

جعفری در ادامه با اشاره به آثار سال گذشته درباره جنگ ۱۲ روزه در جشنواره بیان کرد: آثاری که درباره جنگ ۱۲ روزه رسید آن پختگی‌ای که دلمان می‌خواست را نداشت. پس امسال باید سراغ اتفاقی جدید می‌رفتیم به همین ترتیب در قالب مسابقه آن را پیش بردیم درواقع گفتیم ما فیلمنامه نمی‌خواهیم بلکه کانسپت کلی می‌خواهیم در مرحله اول حدود ۴۰۰ طرح که با قواعد آیین‌نامه ما تطبیق داشت، رسید که آن‌ها را به صنف سپردیم و غربالگری شد، در نهایت هم به ۴ اثر تبدیل شد.

او اضافه کرد: برای اینکه خیالمان راحت باشد که این آثار تنها برچسبی از میناب را ندارد از خانواده‌ها و آسیب‌دیدگان میناب استفاده کردیم با آنها گفت‌وگو کردیم و چهار منتور برای این طرح‌ها در نظر گرفتیم تا راهبر این پروژه‌ها باشند، نگارش آنها پیش برود و کاری باشد که تنها برچسب میناب را نداشته باشد.

جعفری در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اینکه آیا در طول سال جلساتی با حضور بدنه دانشگاهی با موضوع بررسی محتوای آثار جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود یا خیر، گفت: در بنیاد سینمایی فارابی رویکرد این است که بازخورد آثار را در نسبت با مخاطب دریافت کنیم در نتیجه از مجموعه‌های مختلف در این زمینه کمک خواهیم گرفت، اما جشنواره تا زمانی که دارای دبیر خانه دائمی نباشد نمی توان بسیاری از امور را پیگیری کرد. وجود دبیرخانه دائمی باعث می‌شود تا افرادی هر روز با دغدغه سینما و جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در محل کار خود حاضر شده و امور مختلفی را سامان دهند.

دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در جواب سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش آثار نشانه افزایش کیفیت هم هست یا خیر، بیان کرد: وقتی قرار است فارابی در اثری سرمایه‌گذاری کند تلاش می‌کند بضاعت فنی و حرفه به گونه‌ای باشد که از آثار مراقبت کند. در مورد اینکه کارها به لحاظ کیفی در چه وضعیتی هستند باید بگویم وقتی از میان آثاری که رسیده، یک سوم را انتخاب کردیم یعنی این موضوع موید کیفیت آثار است. مرحله نخست برای رشد کیفیت این است که اثر ساخته شود باید در حوزه فیلمسازی تمرین کنیم، حتی کار خراب کنیم و... مثلا اولین فیلمی سینمایی که تهیه کردیم در دقیقه ۲۰ فیلم، همه از سالن رفتند. اما بعد از آن فیلم «شاهزاده روم» را ساختیم که سومین فیلم پر مخاطب سال شد پس نمی‌شود جلوی کارهای دیگر را به بهانه کم کیفیت بودن بگیریم.

او افزود: امسال در حوزه انیمیشن ضعف های قابل توجهی هم داریم چون نهادهای سرمایه‌گذار احتمالا کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند ضمن اینکه هوش مصنوعی آمده و نسبت خودمان را با آن معین نکرده‌ایم اما به هر حال ما باید کارهایی می‌کردیم حتی به خطا تا نسبت خودمان را با هوش مصنوعی تعیین کنیم.

جعفری درباره حمایت جشنواره از کودکان آسیب‌دیده میناب و چگونگی ادای دین جشنواره به شهدای میناب بیان کرد: افتتاحیه معنوی این جشنواره با ادای احترام به شهدا آغاز خواهد شد. ضمن اینکه در خصوص موضوع میناب، باید اتمسفر و فضای حاکم بر این شهر را در نظر گرفت. در ابتدا قصد داشتیم تعدادی از بازماندگان حادثه میناب را وارد جشنواره کنیم، اما به دلیل ابعاد این حادثه در شهر میناب، تصمیم گرفتیم آثار جشنواره با استفاده از امکانات سینمای سیار انجمن سینمای جوانان ایران در شهر میناب اکران شوند. کودکان بازمانده حادثه میناب با آسیب روحی مواجه هستند و در تلاشیم برای آن‌ها برنامه‌هایی مفرح نظیر اکران آثار جشنواره را تدارک ببینیم. ضمن اینکه در کاخ جشنواره نیز به کودکان شهید میناب ادای احترام خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد امسال جشنواره و اینکه گویی این رویداد امسال هم مثل سابق همه کارها را صرفا برای رسیدن به جشنواره انجام می‌دهد، عنوان کرد: ما با پایان جشنواره در سال گذشته، کار ساخت فیلم‌های بعدی را شروع کردیم اما با حوادث مختلف روبه‌رو شدیم. بنابراین فرایند ساخت تولیدات از سال گذشته شروع شد و شتابزده نبود. طبیعتاً بعد از حوادث سال گذشته، بخشی از آدم‌ها در ایام جنگ در تهران نبودند کار «عموی بچه‌ها» هم به دلیل آنکه بخشی از آن مربوط به تهران قدیم بود باید در تهران فیلمبرداری می‌شد اما کارهای استودیویی فرآیند تولیدشان از پیش شروع شده بود. نکته این است که گاهی فرآیند اطلاع‌رسانی را دیرتر از فرآیند تولید آغاز می‌کنیم، پس برخی کارهایی که فرآیند اطلاع‌رسانی آنها الان انجام می‌شود به معنای این نیست که الان هم تولیدشان شروع شده است یا کارها را تند تند انجام می‌دهیم تا به جشنواره برسانیم.

دبیر جشنواره در ادامه در جواب سوالی درباره چالش‌های برگزاری جشنواره در شهر اصفهان و دلیل عدم تشکیل دبیرخانه دائمی تصریح کرد: ما با یک گروه مدیریتی فرهیخته در صدر شهرداری اصفهان مواجه هستیم که دغدغه فرهنگ دارند و افراد فرهیخته ای هستند. اما شاید برخی افراد خارج از بدنه شهرداری گاهی چالش ایجاد می کنندو در خواست‌های نامتعارفی دارند یا در مسیر برگزاری جشنواره سنگ‌اندازی می‌کنند؛ اتفاقی که در صورت برگزاری جشنواره در شهر تهران توسط نهادهای خارج از متولیان، نیز ممکن است رخ دهد.

او در خصوص تشکیل دبیرخانه دائمی نیز گفت: بر اساس اتفاقاتی که صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که جشنواره امسال نیز در شهر اصفهان برگزار شود. امیدواریم در اختتامیه امسال موضوع تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره نیز به نتیجه برسد.

دبیر جشنواره درباره حضور آثار کودک در جشنواره فیلم فجر، با بیان اینکه تیمی که امسال در اصفهان برای جشنواره زحمت می‌کشند انصافا شبانه روزی کار می‌کنند، عنوان کرد: ما تلاش می‌کنیم آنقدر به جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را اعتبار و اهمیت دهیم که فیلمساز حوزه کودک مستغنی از حضور در فجر باشد.‌ البته این موضوعی است که گام به گام پیش می‌رود و باید پله‌ها را یکی یکی بالا برویم. رویکرد و هدف ما هم همین است اصلا دلیل اینکه جوایز فنی را اضافه کردیم این بود که زحمات افراد دیده شود، ما باید به این جشنواره آنقدر اعتبار و اهمیت بدهیم که بچه‌ها دیگر نگاهشان به فجر نباشد. البته ما در بخش ملی متاسفانه نتوانستیم آن هویت را برای جشنواره ایجاد کنیم پس باید برای آن بجنگیم. به نظرم ما به آن سمت حرکت می‌کنیم و باید ببینیم یک قدم نسبت به سال گذشته جلوتر رفته‌ایم یا خیر.

جعفری درباره ضعف برخی انیمیشن‌ها هم توضیح داد: فارابی دیگر متولی انیمیشن نیست گرچه در گذشته بوده است، اما دیگر مأموریتی در این حوزه ندارد. ما در جشنواره تنها می‌توانیم به انیمیشن‌ها وزن بدهیم که این کار را هم انجام داده ایم یعنی امسال دو انیمیشن برای کودک و دو اثر برای نوجوانان داریم این کاری است که ما به عنوان جشنواره می‌توانیم انجام دهیم اما در ساحت ساخت و تولید مأموریتی نداریم.

مدیرعامل بنیاد فارابی در پاسخ به پرسشی مبنی بر فاصله گرفتن برخی آثار از دنیای واقعی کودکان و رویکرد جشنواره در خصوص حمایت از فیلم‌های مطابق با دغدغه‌های روز کودکان و نوجوانان تاکید کرد: جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان دارای ۱۶۰۰ داور کودک و نوجوان است و مهمترین جایزه جشنواره توسط داوران کودک و نوجوان اهدا می‌شود. برای پایش این موضوع که تا چه اندازه در تولیدات به رویکردهای دغدغه محور کودک نزدیک هستیم، نیز از نظرات داوران کودک و نوجوان استفاده می‌کنیم. برای مثال صدر و کف امتیازات داوران در سال گذشته مربوط به آثار بنیاد سینمایی فارابی بود. این موضوع به ما پیغام می‌دهد تا رویکرد مناسبی در تولید اتخاذ کنیم.

او یادآور شد: تلاش می‌کنیم از گروه‌های مخاطب پژوه کمک بگیریم و حتی برای تولید فیلمنامه‌ها از کودکان بازخورد دریافت کنیم. امسال نسبت به سال گذشته سرمایه گذاری فارابی در جهت تولید آثار بیشتر، افزایش پیدا کرده است تا بدین وسیله خطاها مشخص شده و مسیر اصلاح شود.

دبیر جشنواره درباره برنامه‌های جنبی جشنواره توصیح داد: مهمترین اتفاق جشنواره این است که خبرنگاران کودک در جشنواره حضور دارند ضمن اینکه آنها برای این موضوع دوره‌های آموزشی را می‌گذرانند. جشنواره برنامه‌ها و کارگاه‌هایی برای کودکان و نوجوانان به عنوان داور و خبرنگار برگزار کرده است که در جریان آن خبرنگاران و منتقدان نوجوان تربیت می‌شوند که برخی از آنها چند دوره اینچنینی را گذرانده‌اند. آنها با صاحبان آثار گفت‌وگوی مستقیم بعد از نمایش هر اثر دارند چون بعد از نمایش هر اثر، نشستی برای فیلم‌ها داریم. در عین حال برای خبرنگاران و رسانه‌های اصلی کشور نیز فرصت مصاحبه و گفت‌وگو با فیلمسازان وجود دارد.

دبیر جشنواره درباره عدم حضور چهره‌های شاخص سینمای کودک در سال‌های گذشته و علت عدم همکاری میان نهادهای مختلف برای ساخت فیلم کودک بیان کرد: ابتدا باید اشاره کنم که شهرداری اصفهان اسپانسر جشنواره نیست و بخشی از فرآیند برگزاری جشنواره را در کنار فارابی برعهده دارد.

او ادامه داد: ساخت اثر توسط چند نهاد شاید امکان‌پذیر نباشد چراکه هر کدام از این مجموعه‌ها دارای رویکردهای کلی خاص خود هستند. در بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینما رویکرد تسهیل‌گری را دنبال می‌کنیم. به عنوان مثال اثری که سال گذشته در جشنواره فجر نیز حضور داشت، بخشی از بودجه را از نهادی تامین کرده بود و خواستار مشارکت فارابی بود، انگیزه ما نیز ساخت این فیلم بود و به حمایت از آن پرداختیم، اما به عقیده من گاهی به دلیل رویکردهای متفاوت، به سادگی همکاری میان نهادهای مختلف در تولید امکان‌پذیر نیست.

دبیر جشنواره در پایان این نشست بیان کرد: امیدوارم امسال جشنواره نگاه شما را نسبت به اصفهان و دوستان شهرداری آنجا تغییر دهد.

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