به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میراث‌فرهنگی مازندران و کمیته امداد اظهار کرد: این همکاری با هدف فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری شکل گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های صنایع‌دستی و گردشگری برای مددجویان و فرزندان آنان فراهم می‌شود و تلاش خواهیم کرد افراد آموزش‌دیده را برای ورود به بازار کار و فعالیت‌های حرفه‌ای در این حوزه‌ها حمایت کنیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار ادامه داد: معرفی هنرمندان و مددجویان واجد شرایط، کمک به حضور آنان در نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی، معرفی محصولات برای عرضه و بازاریابی و همچنین تسهیل در صدور مجوزهای مربوط به فعالیت‌های صنایع‌دستی از دیگر محورهای این همکاری است.

ایزدی گفت: در بخش گردشگری نیز امکان آموزش و حمایت از مددجویان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌هایی مانند بوم‌گردی و خدمات گردشگری مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال استفاده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران یکی دیگر از محورهای مهم این تفاهم‌نامه را استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم از ظرفیت سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری استان در قالب مسئولیت اجتماعی برای حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استفاده کنیم تا این حمایت‌ها به توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

ایزدی تأکید کرد: هدف اصلی این همکاری، ایجاد یک مسیر عملی برای آموزش، مهارت‌آموزی، حمایت از تولید و در نهایت ورود مددجویان به بازار کار است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی خود در این مسیر استفاده خواهد کرد.

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