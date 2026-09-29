«زنگ آخر» در رامهرمز به اجرای خیابانی درآمد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش خیابانی «زنگ آخر» با هدف بهره‌گیری از زبان هنر برای بازخوانی مفاهیم مرتبط با دفاع مقدس و روایت موضوعات مرتبط با کودکان میناب تولید شده و در یکی از فضاهای عمومی شهر در معرض دید مخاطبان قرار گرفت.

در این اثر نمایشی زینب جلایی به عنوان بازیگر حضور داشت و با اجرای خود مفاهیم و پیام‌های محوری نمایش را به شکلی ملموس و تأثیرگذار با مخاطبان به اشتراک گذاشت.

هنرهای نمایشی به‌ویژه تئاتر خیابانی از پویاترین و مردمی‌ترین گونه‌های هنری به شمار می‌روند و می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی، انتقال پیام‌های تربیتی و انعکاس دغدغه‌های نسل جوان و ارزش‌های اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند.

حمایت از تولید آثار فاخر نمایشی و فراهم کردن زمینه حضور هنرمندان مستعد در فضاهای شهری از اولویت‌های فرهنگی شهرستان رامهرمز است.

انتهای پیام/