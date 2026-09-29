به‌گزارش میراث‌آریا، اصغر فرهادی که برای فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» دو جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم بین‌المللی دریافت کرده است، در برنامه‌های گفتگو و کارگاه آموزشی (مسترکلاس) این جشنواره شرکت خواهد کرد.

فرهادی که در سال ۲۰۱۱ برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد، در طول دوران حرفه‌ای خود جوایز متعددی را در جشنواره‌های بین‌المللی، به‌ویژه برلین و کن، از آن خود کرده است.

در جریان جشنواره فیلم آدانا، جایزه یک عمر دستاورد هنری به پاس خدمات او به سینمای جهان به این کارگردان اهدا خواهد شد. فرهادی همچنین در برنامه گفتگو و کارگاه آموزشی، رویکرد خود به قصه‌گویی و شیوه‌های کاری‌اش از فیلمنامه‌نویسی تا کارگردانی را با مخاطبان به اشتراک خواهد گذاشت.

همچنین قرار است فیلم «داستان‌های موازی» که جدیدترین ساخته فرهادی است برای نخستین بار در ترکیه در این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته شود. این فیلم که پیش‌تر در جشنواره فیلم کن برای کسب نخل طلا رقابت کرده بود، از نقش‌آفرینی چهره‌هایی همچون ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا، ونسان کسل، پیر نینی، آدام بسا و کاترین دنو بهره می‌برد. این فیلم از اثر «فیلمی کوتاه درباره عشق» که بخشی از مجموعه «ده فرمان» ساخته کریستوف کیشلوفسکی است، الهام گرفته است.

سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم آدانا از ۲۶ سپتامبر (۴ مهرماه) آغاز شده و تا ۴ اکتبر (۱۲ مهرماه) ادامه خواهد داشت و در مجموع میزبان نمایش ۲۱۰ فیلم است.

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