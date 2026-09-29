مهرواره استانی «خط مقدم» در باغملک افتتاح شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این رویداد با گردهم‌آوردن آثار خوشنویسی هنرمندان خوزستان و نقاشی اعضای کانون مفاهیمی همچون هویت ملی، ایثار، مقاومت و همدلی را به تصویر کشیده است.

در این رویداد مجموعه‌ای از آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر استان خوزستان با موضوعاتی از جمله «ایران؛ سرزمین مقاومت و اقتدار»، «وطن من، ایران من»، رهبر شهید، سرداران شهید، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای میناب، پرچم ایران، هویت ملی و غرور ایرانی، ایثار و فداکاری، اتحاد و همدلی ملی و امید به آینده و ایران فردا در معرض دید عموم قرار گرفت.

در بخش نقاشی این نمایشگاه نیز شماری از آثار اعضای مرکز فرهنگی هنری کانون باغملک به نمایش درآمده است؛ آثاری که از دریچه نگاه کودکان و نوجوانان، مفاهیم مرتبط با مقاومت، میهن‌دوستی و ارزش‌های ملی را بازتاب می‌دهند.

مهرواره استانی «خط مقدم» با محوریت مفاهیم هویت ملی، ایثار، مقاومت، همدلی و پاسداشت یاد شهدا برگزار شده و تلاش دارد از زبان هنر، پیوند نسل امروز با مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی و ملی را تقویت کند.

نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشی این مهرواره از اول تا هشتم مهر ۱۴۰۵ همه‌روزه از ساعت هشت تا ۱۳ در مرکز فرهنگی ـ هنری کانون باغملک برپاست و علاقه‌مندان و عموم شهروندان می‌توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

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