به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صفورا کلانتری روز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با سومین روز هفته گردشگری، دوره آموزشی گردشگری سبز و توسعه پایدار با حضور مدیرکل محیط زیست، معاون میراث فرهنگی اداره کل و پرسنل این اداره و علاقه‌مندان در محل سالن کنفرانس شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

مسئول خانه محیط زیست اداره کل میراث فرهنگی بیان کرد: این دوره آموزشی که در راستای ارتقای دانش و آگاهی حاضرین نسبت به گردشگری پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی گردشگری ویژه فعالان گردشگری، تشکل ها، انجمن ها، هتل‌داران، مهمانپذیرها، سمن ها و انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان با تدریس مبارکی مشاور مدیرکل محیط زیست استان و کارشناس خبره محیط زیست و حیاط وحش استان صورت گرفت.

به گفته کلانتری، در دوره آموزشی گردشگری سبز و توسعه پایدار شرکت کنندگان با مباحثی همچون تنوع زیستی، پهنه زیستی، محیط زیست حاشیه جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی، محیط زیست طبیعی، تنوع زیستی گردشگری، ارتقای آگاهی و مسئولیت پذیری گردشگران در حفظ و نگهداری محیط زیست آشنا شده و مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

او در پایان افزود:در پایان دوره آموزشی گردشگری سبز و توسعه پایدار به شرکت کنندگان حاضر در دوره گواهی معتبر از سوی جهاد دانشگاهی اعطا می‌شود.

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