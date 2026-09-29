سومین جلسه کارگروه گردشگری شهرستان گرمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سومین جلسه کارگروه گردشگری شهرستان گرمی امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته گردشگری با حضور فرماندار شهرستان و اعضای کارگروه و با موضوع بررسی مسائل حوزه گردشگری در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه گردشگری، چالش‌ های موجود و راهکارهای اجرایی در حوزه گردشگری شهرستان مورد بحث، بررسی و تبادل‌ نظر قرار گرفت.

فرماندار گرمی در این جلسه با اشاره به ضرورت سامان‌ دهی فضاهای گردشگری شهری، از اجرای سامان‌ دهی قلعه‌ باشی و زرنه خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در توسعه گردشگری شهری عنوان کرد.

عدالت حاجی‌پور همچنین بر تسریع روند اداری پروژه‌ها با همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری تاکید کرد.

محمد شجاع رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمی نیز ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره برای همکاری با سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: در راستای توسعه تاسیسات گردشگری، حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در شهرستان گرمی انجام می‌شود و تمامی مراحل اداری از قبیل صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات حمایتی و تامین زیرساخت‌ها با حمایت اداره کل میراث‌فرهنگی در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود.

این جلسه با جمع‌ بندی موضوعات و تعیین برنامه‌های اجرایی در راستای توسعه گردشگری شهرستان به پایان رسید.

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