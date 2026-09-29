به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی مَ‌کارت (هنرکارت)، در چارچوب همکاری شرکت م‌َکارت‌ با مجموعه صحنه آبی، دارندگان هنرکارت می‌توانند از پلاتوهای تمرین و اجرا، استودیو صدا، استودیو عکاسی و تماشاخانه این مجموعه با تخفیف‌های ویژه استفاده کنند.

از تمرین تا اجرا؛ یک مجموعه برای نیازهای مختلف هنری

بر این اساس، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر می‌توانند برای فعالیت‌هایی همچون تمرین تئاتر و موسیقی، برگزاری کلاس و ورکشاپ، ضبط پادکست و موسیقی، عکاسی، تولید محتوا و اجرای نمایش، از فضاهای متنوع صحنه آبی بهره‌مند شوند.

این مجموعه با برخورداری از پلاتوهای ۲۵ تا ۱۰۰ متری و تماشاخانه‌ای با ظرفیت ۸۰ نفر، امکان استفاده از فضاهای متناسب با نیازهای مختلف هنری را فراهم کرده است. همچنین استودیو صدا و استودیو عکاسی این مجموعه برای ضبط و تولید آثار صوتی و تصویری در اختیار متقاضیان قرار دارد.

تا ۵۰ درصد تخفیف با هنرکارت

میزان تخفیف استفاده از خدمات صحنه آبی، متناسب با نوع فضا و زمان استفاده متفاوت است و در برخی بازه‌های زمانی به ۵۰ درصد می‌رسد. دارندگان هنرکارت می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۹ تا ۱۷، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند.

در مسیر پویش «از هنرمندان برای هنرمندان»

ارائه این خدمات در چارچوب پویش «از هنرمندان برای هنرمندان» انجام می‌شود؛ پویشی که با هدف حمایت از کسب‌وکارهای هنرمندان عضو هنرکارت و فراهم کردن امکان بهره‌مندی سایر دارندگان هنرکارت از خدمات و تخفیف‌های ویژه خود اعضا، شکل گرفته است.

در این پویش، شرکت مَ‌کارت(هنرکارت) با معرفی و حمایت از کسب‌وکارها و فعالیت‌های هنرمندان عضو هنرکارت، زمینه دیده‌شدن خدمات و محصولات آنان را فراهم می‌کند و در مقابل، دارندگان هنرکارت نیز می‌توانند از مزایا و تخفیف‌های ویژه‌ای که این کسب‌وکارها برای اعضای هنرکارت در نظر گرفته اند، بهره‌مند شوند.

چگونه از این خدمات استفاده کنیم؟

هنرمندان برای مشاهده جزئیات فضاها، تعرفه‌ها و شرایط استفاده از خدمات صحنه آبی و همچنین ثبت درخواست رزرو، می‌توانند به سایت مَ‌کارت به نشانی www.makart.ir مراجعه کنند.

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