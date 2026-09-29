فریدون فعالی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا ضمن تبریک روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری به فعالان این حوزه، بیان کرد: فعالان بخش خصوصی و جوامع حرفه‌ای بیشترین سهم را در توسعه و رونق گردشگری استان دارند و هفته گردشگری نیز فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های آنان و شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های این بخش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: هفته گردشگری امسال با شعار «برنامه دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» برگزار می‌شود و به همین مناسبت مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی، فرهنگی و تخصصی در سطح استان پیش‌بینی شده است.

او بیان کرد: هم‌زمان با هفته گردشگری، ۳۴ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال ۹۴ نفر را فراهم می‌کند و در کنار آن، ۶۵ برنامه فرهنگی، هنری و گردشگری نیز در شهرستان‌های مختلف استان اجرا خواهد شد.

فعالی با اشاره به مشارکت تأسیسات گردشگری استان در برنامه‌های این هفته گفت: تعدادی از مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری نیز تخفیف‌هایی را برای مسافران و گردشگران در نظر گرفته‌اند تا افرادی که در این ایام گلستان را به‌عنوان مقصد سفر انتخاب می‌کنند، بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: تلاش کرده‌ایم هفته گردشگری بیش از هر چیز متعلق به فعالان این حوزه باشد و به همین منظور نشست‌هایی با جوامع حرفه‌ای، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود تا مسائل و دغدغه‌های آنان به‌صورت مستقیم مطرح و مسیر پیگیری و حل آن‌ها هموار شود.

حمایت از فعالان آسیب‌دیده گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به آسیب‌پذیری صنعت گردشگری در شرایط بحرانی گفت: گردشگری ازجمله بخش‌هایی است که در دوره‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و همچنین جنگ‌های اخیر، با آسیب‌های جدی مواجه شده است.

فعالی افزود: در این شرایط، میزان سفر و فعالیت بسیاری از تأسیسات گردشگری کاهش یافت و بخشی از اشتغال این حوزه نیز تحت‌تأثیر قرار گرفت. هرچند گلستان در این ایام استانی امن بود، اما کاهش سفرها بر عملکرد واحدهای گردشگری استان اثر گذاشت.

او خاطرنشان کرد: باوجوداین شرایط، فعالان و تأسیسات گردشگری گلستان در روزهای جنگ همراهی قابل‌توجهی داشتند و به مسافرانی که استان را به‌عنوان مقصدی امن انتخاب کرده بودند، خدماتی ازجمله خدمات رایگان ارائه کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: زمانی که یک بخش اقتصادی در چنین شرایطی آسیب می‌بیند، حمایت از آن یک ضرورت است و وظیفه داریم از ظرفیت‌های موجود برای کمک به فعالان و حفظ اشتغال این حوزه استفاده کنیم.

فعالی گفت: بخشی از حمایت‌ها در قالب تسهیلات پیگیری می‌شود و تلاش داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اختصاص منابع کم‌بهره به فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: اختصاص تسهیلات با نرخ پایین، ازجمله تسهیلات چهاردرصدی، برای حمایت از فعالان این حوزه در حال پیگیری است تا بتوان بخشی از فشارها و آسیب‌های ایجادشده را کاهش داد.

او در پایان گفت: هدف ما این است که با همراهی دولت، بخش خصوصی، جوامع حرفه‌ای و فعالان گردشگری، علاوه بر جبران بخشی از آسیب‌های اخیر، زمینه بازگشت رونق سفر، حفظ اشتغال و تقویت جایگاه گردشگری گلستان فراهم شود.

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