به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، صبح امروز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه سال ۱۴۰۵ سیدایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، با همراهی تیم کارشناسی خود در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان حاضر شد تا ضمن بازدید از بافت تاریخی دهدشت، از نزدیک در جریان چالش‌ها و ظرفیت‌های این حوزه راهبردی قرار گیرد. این نشست که با هدف آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی برگزار شد، با تأکید بر تغییر رویکرد از عملکردهای صرفاً آماری به سمت اقدامات تحول‌آفرین همراه بود.

فرماندار کهگیلویه در این بازدید با بیان اینکه حضور مسئولان در ادارات فرصتی مغتنم برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های بدنه کارشناسی است، اظهار کرد: باید از ظرفیت تخصصی کارشناسان دستگاه‌ها به نحو احسن بهره برد و هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری باید بر مبنای کار کارشناسی و خرد جمعی صورت گیرد.

کاظمی‌جو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های عظیم تاریخی شهرستان افزود: کهگیلویه به دلیل برخورداری از بافت تاریخی کم‌نظیر و میراث غنی فرهنگی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد، اما بهره‌برداری از این داشته‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی است، نه صرفاً طرح‌های کاغذی.

او تصریح کرد: صرف ارائه آمار نمی‌تواند معیار سنجش موفقیت باشد و لازم است اقدامات عمیق، ماندگار و اثرگذار در دستور کار قرار گیرد تا مردم در سفره‌های خود تغییرات ناشی از رونق گردشگری را حس کنند.

فرماندار کهگیلویه همچنین بر اهمیت ایده‌پردازی و خلاقیت در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: باید از ایده‌های جدید و قابل اجرا استقبال کرد و با بسترسازی مناسب، زمینه تبدیل این ایده‌ها به طرح‌های عملیاتی و اشتغال‌زا را فراهم ساخت.

کاظمی‌جو مشارکت مردم را حلقه مفقوده توسعه گردشگری دانست و عنوان کرد: حفظ و معرفی میراث فرهنگی تنها با تکیه بر اقدامات دولتی امکان‌پذیر نیست و باید ظرفیت مردم و بخش خصوصی نیز در این مسیر فعال شود.

او با اشاره به تجربه موفق مشارکت عمومی در تولید آثار فرهنگی و هنری در کاشان، بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت‌های مردمی در حفظ و معرفی آثار تاریخی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار کهگیلویه پیرامون بافت تاریخی دهدشت نیز اظهار کرد: نباید نسبت به این سرمایه ارزشمند بی‌تفاوت بود و لازم است نگاه مسئولانه و مدبرانه به بافت تاریخی وجود داشته باشد.

او با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات در حوزه میراث فرهنگی افزود: قرار نیست همه مشکلات یک‌باره برطرف شود، بلکه می‌توان پروژه‌ها را اولویت‌بندی کرد و هر سال بخشی از اقدامات را به‌صورت مرحله‌ای اجرا کرد تا به‌تدریج شاهد تحول در این حوزه باشیم.

ایجاد زیرساخت‌های پایدار؛ پیش‌نیاز توسعه صنعت گردشگری شهرستان

در ادامه این نشست ولی الله امیری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کهگیلویه، گزارشی از وضعیت این حوزه ارائه کرد و گفت: فعالیت‌های این اداره در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گسترده است و هر بخش نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص و جداگانه است.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان اظهار کرد: در حوزه زیرساخت گردشگری تقریباً از نقطه صفر هستیم و باید مسیر توسعه را از همین نقطه آغاز کنیم.

امیری از صدور ۲مجوز و موافقت اولیه برای ایجاد سفره‌خانه سنتی در شهرستان در سال جاری خبر داد و افزود: فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در حوزه گردشگری ضروری است.

او همچنین از پیگیری تعیین تکلیف واحدهای گردشگری غیرفعال خبر داد و گفت: وضعیت برخی سفره‌خانه‌ها و کافه‌های دارای مجوز که فعالیت ندارند در حال بررسی است و در مواردی که شرایط لازم را نداشته باشند، موضوع لغو مجوز پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه همچنین از صدور نخستین مجوز هتل درجه دو در شهرستان خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی تأکید کرد.

احیای هویت ۶۵۰۰ ساله؛ ضرورت برون‌رفت از گردشگری «یک‌بارمصرف»

در ادامه مهدی عدالتمند، مدیر بافت تاریخی دهدشت، نیز گزارشی از وضعیت این مجموعه و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

او نبود برخی امکانات اولیه و خدمات رفاهی را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، گردشگری در بافت تاریخی دهدشت تا حد زیادی یک‌بارمصرف است و به دلیل کمبود امکانات، انگیزه بازدیدکنندگان برای تکرار سفر کاهش می‌یابد.

مدیر بافت تاریخی بلاد شاپور با اشاره به حضور گردشگرانی از خراسان جنوبی افزود: حتی امکانات اولیه‌ای مانند غرفه عرضه آب معدنی و سرویس بهداشتی مناسب در اختیار گردشگران نبوده است، با این حال بازدیدکنندگان از ظرفیت بازار تاریخی، آثار و دست‌بافته‌های موجود ابراز شگفتی کرده‌اند.

عدالت‌مند توسعه تورهای گردشگری را نیز ضروری دانست و گفت: میراث فرهنگی به‌تنهایی نمی‌تواند همه اقدامات مورد نیاز را انجام دهد و برای رونق گردشگری، حضور مردم و بخش خصوصی ضروری است.

مدیر بافت تاریخی دهدشت در ادامه به اقدامات انجام‌شده در این مجموعه اشاره کرد و گفت: فاز نخست طرح‌های اجرایی با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان انجام شده و ۲میلیارد تومان نیز به‌عنوان متمم برای اجرای روشنایی محوطه اختصاص یافته است.

او با بیان: اعتبارات موجود پاسخگوی حجم نیازهای بافت تاریخی نیست، افزود: طی چند دهه گذشته ۱۳۵ ملک در این بافت تملک شده و در شش ماه نخست امسال نیز هشت ملک دیگر به تملک درآمده است.

عدالت‌مند همچنین از انجام مطالعات و پژوهش‌های تاریخی خبر داد و گفت: بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، قدمت این شهر به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ سال رسیده است.

او از پیگیری طرح‌های مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و افزود: ایجاد موزه، حتی در مقیاس کوچک، یکی از طرح‌های مورد پیگیری برای دهدشت است که موضوع آن در هفته آینده در تهران دنبال خواهد شد.

در پایان این نشست، سیدایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، با تماس مستقیم با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، بخشی از مشکلات و مطالبات مطرح‌شده را پیگیری کرد.

فرماندار کهگیلویه بر توجه عملی به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان، اولویت‌بندی پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، حمایت از ایده‌های جدید، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل مطرح‌شده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شد.

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