به گزارش میراث آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رسول محمدی، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، صبح امروز ۷ مهر ۱۴۰۵ در سالن نوروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تفاهم‌نامه‌ای را جهت توسعه بازار و تقویت زنجیره عرضه محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به امضا رساندند.



‌این همکاری با تمرکز بر بهره‌گیری از شبکه گسترده فروشگاه‌های رفاه در سراسر کشور، زمینه‌ساز ایجاد غرفه‌های تخصصی صنایع‌دستی در استان‌های مختلف خواهد شد تا دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به بازارهای هدف و مصرف‌کنندگان نهایی تسهیل گردد. در کنار توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، ایجاد یک بازار دیجیتال پیشرفته با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک، از دیگر محورهای کلیدی این تفاهم‌نامه است که منجر به معرفی هوشمندتر آثار هنری در فضای مجازی خواهد شد.‌



همچنین در این توافق بر شناسایی محصولات متناسب با نیاز گردشگران و ارتقای فروش سازمانی تأکید شده است؛ به گونه‌ای که طراحی و عرضه بسته‌های هدیه اختصاصی برای سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، هلدینگ‌ها و مؤسسات خصوصی، به عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد هنرمندان در دستور کار قرار گرفته است.‌در بخش دیگری از این همکاری، محور توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد با بررسی ظرفیت‌های عرضه و بهره‌گیری از شرکای تجاری داخلی و بین‌المللی شرکت رفاه، مسیرهای نوین صادراتی برای ورود محصولات منتخب صنایع‌دستی ایران به بازارهای هدف خارجی ایجاد شود.



این تفاهم‌نامه در چارچوب حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و ارتقای ارزش تجاری محصولات هنرهای سنتی منعقد شده است تا با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، چرخه تولید، عرضه و بازاریابی صنایع‌دستی ایران به شکلی بهینه و جامع تکمیل گردد.

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