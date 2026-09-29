میراث‌آریا، مجید میرزا اسماعیلی رئیس جامعه واحدهای اقامتی استان هرمزگان ضمن تبریک روز جهانی و هفته گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری هرمزگان اظهار کرد: بزرگ‌ترین مزیت هرمزگان، تنوع ظرفیت‌های گردشگری آن است. ما دریا و جزایر، طبیعت متنوع و جاذبه‌های تاریخی را در کنار فرهنگ، غذا و مهمان‌نوازی مردم جنوب داریم که هرکدام می‌توانند به یک جاذبه گردشگری تبدیل شوند. کنار هم قرار گرفتن این ظرفیت‌ها، هرمزگان را به مقصدی متفاوت برای گردشگران تبدیل کرده است.

رئیس جامعه واحدهای اقامتی هرمزگان با بیان اینکه استان از ظرفیت اقامتی مناسبی برخوردار است، افزود: در مجموع ظرفیت خوبی در حوزه اقامت داریم، اما در زمان‌های اوج سفر، برخی مناطق با کمبود ظرفیت مواجه می‌شوند. در کنار توسعه هتل‌ها و مراکز اقامتی، لازم است در مناطقی که دارای جاذبه‌های گردشگری هستند اما هنوز زیرساخت اقامتی کافی ندارند نیز سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

او در ادامه، دریا و جزایر را از مهم‌ترین عوامل جذب گردشگر به هرمزگان دانست و گفت: طبیعت جزایر، فرهنگ غنی مردم جنوب، غذاهای محلی و بازارها نیز نقش مهمی در جذب گردشگران دارند. گردشگر امروز بیشتر به دنبال تجربه‌های متفاوت است و هرمزگان از این نظر ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

میرزا اسماعیلی گردشگری دریایی را یکی از بخش‌های اثرگذار بر زنجیره گردشگری استان عنوان کرد و افزود: رونق گردشگری دریایی به شکل مستقیم بر هتل‌ها، رستوران‌ها، حمل‌ونقل و تفریحات گردشگری تأثیر می‌گذارد. این بخش‌ها به یکدیگر وابسته‌اند و رونق هرکدام می‌تواند موجب فعال‌تر شدن بخش‌های دیگر شود.

رئیس جامعه واحدهای اقامتی هرمزگان با تأکید بر ضرورت افزایش ماندگاری گردشگران در استان بیان کرد: باید برای گردشگر برنامه‌های چندروزه تعریف کنیم تا مسافر صرفاً یک جزیره یا یک جاذبه را نبیند، بلکه دریا، طبیعت، فرهنگ، غذا و رویدادهای مختلف را در کنار هم تجربه کند. چنین برنامه‌ای می‌تواند مدت اقامت گردشگر و میزان بهره‌مندی اقتصادی مقصد از حضور مسافر را افزایش دهد.

او ظرفیت هرمزگان برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و هتلداری را بالا دانست و تصریح کرد: برای ورود سرمایه‌گذاران بیشتر، باید زیرساخت‌ها و شرایط سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند. هتلداری علاوه بر اشتغال مستقیم، تعداد زیادی از مشاغل وابسته به گردشگری را نیز فعال می‌کند و از این نظر نقش مهمی در اقتصاد استان دارد.

میرزا اسماعیلی افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری مراکز اقامتی را یکی از مسائل مهم هتلداران عنوان کرد و گفت: تأمین نیروی انسانی و آموزش نیروها نیز از موضوعات مهم این حوزه است. در کنار این مسائل، باید استفاده از فناوری‌های جدید و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات را نیز جدی‌تر دنبال کنیم.

رئیس جامعه واحدهای اقامتی هرمزگان با اشاره به نقش مراکز اقامتی در معرفی فرهنگ استان اظهار کرد: هتل فقط محل اقامت نیست، بلکه بخشی از تجربه گردشگر از مقصد است. می‌توان از ظرفیت هتل‌ها برای معرفی غذاهای محلی، صنایع‌دستی، موسیقی، فرهنگ مردم و جاذبه‌های گردشگری هرمزگان استفاده کرد و گردشگر را با ابعاد مختلف فرهنگ جنوب آشنا کرد.

او سه محور دریا و جزایر، طبیعت و جاذبه‌های هرمز و قشم و همچنین غذا و فرهنگ جنوب را از مهم‌ترین تجربه‌هایی دانست که گردشگران برای نخستین سفر به هرمزگان می‌توانند دنبال کنند و افزود: تجربه این سه بخش می‌تواند شناخت جامع‌تری از هرمزگان به گردشگر ارائه دهد.

میرزا اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده گردشگری هرمزگان گفت: ظرفیت‌های زیادی در استان وجود دارد که هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. گردشگری دریایی، طبیعت‌گردی، غذا و فرهنگ بومی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند بیش از گذشته توسعه پیدا کنند.

او با اشاره به ورود جدی‌تر هوش مصنوعی به صنعت گردشگری افزود: باید از ظرفیت هوش مصنوعی برای معرفی بهتر هرمزگان، بازاریابی هدفمند، شناخت نیازهای گردشگران و ارائه خدمات متناسب با نیاز آنها استفاده کنیم.

رئیس جامعه واحدهای اقامتی هرمزگان در پایان با اشاره به شرایط خاص امسال خاطرنشان کرد: هرمزگان از زمان آغاز جنگ تاکنون، با وجود شرایط موجود، فعالیت گردشگری و اقامتی خود را ادامه داده است و این موضوع نشان می‌دهد فعالان این حوزه پای کار هستند. انتظار ما این است که در چنین شرایطی، حمایت بیشتری از بخش خصوصی گردشگری صورت گیرد تا فعالان این صنعت بتوانند با توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

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