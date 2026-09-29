ثبت رکورد هفتگی ۱۱۰ پرواز و میزبانی از ۱۲ هزار مسافر در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی بیاتی روز سه شنبه ۷ مهرماه با اشاره به اقدامات جهادی انجام‌شده پس از حوادث جنگ رمضان و خسارات وارده به ساختمان تکنیکال‌بلاک فرودگاه اظهار کرد: به‌رغم آسیب‌های ناشی از حملات دشمن، با همت متخصصان بومی و مدیریت بحران، توانستیم در کمتر از ۷۲ ساعت برج مراقبت پرواز سیار را عملیاتی کنیم تا فرآیند هدایت پروازها حتی برای لحظه‌ای دچار وقفه نشود.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های راهبردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را عامل اصلی بازگشت پرقدرت این مجموعه دانست و افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و شناخت دقیق توانمندی‌های منطقه‌ای، توانستیم بر محدودیت‌های ناوگان هوایی غلبه کنیم.

بیاتی افزود: روند توسعه مسیرهای پروازی سیر صعودی به خود گرفته است و امروز ۱۲ شرکت هواپیمایی فعال، مسئولیت جابه‌جایی مسافران را به ۶ مقصد پرتردد داخلی بر عهده دارند.

او به نقش کلیدی این فرودگاه در پوشش پروازهای منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر و در پی بروز محدودیت‌های پروازی در کشور عراق، ایرلاین‌ها به دلیل برخورداری فرودگاه کرمانشاه از سامانه‌های ناوبری به‌روز، زیرساخت‌های پایدار و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در همسایگی عراق، این فرودگاه را به‌عنوان اولویت نخست برقراری پروازهای فوق‌العاده برای جابه‌جایی مسافران عراقی برگزیدند.

بیاتی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر فنی و عملیاتی تصریح کرد: در حال حاضر هفته‌ای ۱۱۰ پرواز برنامه‌ای از این فرودگاه انجام و به حدود ۱۲ هزار مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. اگرچه خدمات ناوبری هم‌اکنون از طریق برج مراقبت سیار ارائه می‌شود، اما تمامی پروازها با بالاترین استانداردهای بین‌المللی، ضریب ایمنی کامل و امنیت پروازی پایدار مدیریت می‌شوند.

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