نقاشی لاکی روی چوب از شیوه‌های ارزشمند هنر تزئینی دوره قاجار است. در این تکنیک، پس از آماده‌سازی و بسترسازی چوب، نقوش بر سطح آن اجرا و در نهایت با لایه‌هایی از لاک یا ورنی پوشانده می‌شوند؛ لایه‌ای که ضمن حفاظت، درخشش و عمق خاصی به نقاشی می‌بخشد.

سقف‌های لاکی در معماری کاخ‌های تاریخی، افزون بر کارکرد تزئینی، بیانگر توجه به هماهنگی میان معماری و هنرهای وابسته به آن هستند. در این آثار، سطح چوبی سقف به بستری برای نمایش ذوق هنری و مهارت استادکاران تبدیل شده و با بهره‌گیری از رنگ‌آمیزی و ترکیب‌بندی نقوش، به فضای داخلی جلوه‌ای متمایز می‌بخشد. اجرای چنین تزئیناتی، نیازمند دقت در آماده‌سازی سطح، ظرافت در طراحی و مهارت در به‌کارگیری رنگ و پوشش نهایی است؛ مجموعه‌ای از فنون که ارزش هنری و تاریخی این آثار را دوچندان می‌کند.

گل‌ومرغ، نقوش اسلیمی، مناظر، بناها و پیکره‌های انسانی در این آثار، در کنار تأثیرات فرنگی‌سازی، جلوه‌ای از تنوع و ظرافت هنر قاجار را به نمایش می‌گذارند؛ روایتی از رنگ و نقش که بر بستری ظریف از چوب، ماندگار شده است.

سقف‌های لاکی کاخ صاحبقرانیه را می‌توان بخشی از میراث هنری و تزئینی این بنای تاریخی دانست؛ آثاری که با پیوند میان هنر نقاشی و معماری، بخشی از سلیقه زیبایی‌شناختی روزگار خود را بازتاب می‌دهند. حفاظت از این تزئینات، افزون بر صیانت از عناصر معماری کاخ، به حفظ بخشی از دانش و مهارت‌های هنرهای سنتی ایران کمک می‌کند.

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