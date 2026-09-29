۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

سقف‌های لاکی صاحبقرانیه؛ روایت رنگ بر چوب

سقف‌های لاکی صاحبقرانیه؛ روایت رنگ بر چوب

در میان ظریف‌ترین آرایه‌های کاخ صاحبقرانیه، سقف‌های لاکی چوبی جلوه‌ای متفاوت دارند؛ جایی که چوب از یک عنصر معماری فراتر رفته و به بستری برای نقش، رنگ و روایت بدل شده است.

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نقاشی لاکی روی چوب از شیوه‌های ارزشمند هنر تزئینی دوره قاجار است. در این تکنیک، پس از آماده‌سازی و بسترسازی چوب، نقوش بر سطح آن اجرا و در نهایت با لایه‌هایی از لاک یا ورنی پوشانده می‌شوند؛ لایه‌ای که ضمن حفاظت، درخشش و عمق خاصی به نقاشی می‌بخشد.

سقف‌های لاکی در معماری کاخ‌های تاریخی، افزون بر کارکرد تزئینی، بیانگر توجه به هماهنگی میان معماری و هنرهای وابسته به آن هستند. در این آثار، سطح چوبی سقف به بستری برای نمایش ذوق هنری و مهارت استادکاران تبدیل شده و با بهره‌گیری از رنگ‌آمیزی و ترکیب‌بندی نقوش، به فضای داخلی جلوه‌ای متمایز می‌بخشد. اجرای چنین تزئیناتی، نیازمند دقت در آماده‌سازی سطح، ظرافت در طراحی و مهارت در به‌کارگیری رنگ و پوشش نهایی است؛ مجموعه‌ای از فنون که ارزش هنری و تاریخی این آثار را دوچندان می‌کند.

گل‌ومرغ، نقوش اسلیمی، مناظر، بناها و پیکره‌های انسانی در این آثار، در کنار تأثیرات فرنگی‌سازی، جلوه‌ای از تنوع و ظرافت هنر قاجار را به نمایش می‌گذارند؛ روایتی از رنگ و نقش که بر بستری ظریف از چوب، ماندگار شده است.

سقف‌های لاکی کاخ صاحبقرانیه را می‌توان بخشی از میراث هنری و تزئینی این بنای تاریخی دانست؛ آثاری که با پیوند میان هنر نقاشی و معماری، بخشی از سلیقه زیبایی‌شناختی روزگار خود را بازتاب می‌دهند. حفاظت از این تزئینات، افزون بر صیانت از عناصر معماری کاخ، به حفظ بخشی از دانش و مهارت‌های هنرهای سنتی ایران کمک می‌کند.

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کد خبر 1405070700706
لیلا سلحشوری
دبیر مهدی نورعلی

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