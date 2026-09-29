به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، به‌مناسبت گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری، ۷ مهرماه نشست هم‌اندیشی با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری مهاباد به ریاست واحد جولایی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری شهرستان، مسائل و چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه مطرح و درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری شهرستان تبادل نظر شد.

همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان بخش دولتی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری مهاباد تأکید شد.

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