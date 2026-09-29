به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، تفرجگاه بادین‌آباد پیرانشهر ۷ مهرماه همزمان با هفته گردشگری، با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از زباله و پسماندهای رهاشده پاکسازی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی پیرانشهر گفت: از آنجا که تفرجگاه‌های طبیعی از اهمیت زیست‌محیطی و گردشگری برخوردارند و حفاظت از این مناطق نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، جوامع محلی و شهروندان است، این برنامه با هدف جذب مشارکت مردمی در برنامه‌های پاکسازی انجام شد تا بتواند به حفظ پاکیزگی و وضعیت مطلوب این مناطق کمک کند.

بشیری افزود: جلوگیری از رهاسازی پسماند در طبیعت و حاشیه منابع طبیعی، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارد و همراهی مردم و گردشگران در این زمینه ضروری است.

انتهای پیام/