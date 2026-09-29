به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تیم ارزیابی و بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از چهارم تا هشتم مهرماه جاری با استقرار در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، فرآیندها، پرونده‌ها و عملکرد واحدهای مختلف این اداره‌کل را به‌صورت میدانی و مستند مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این برنامه، عملکرد معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین حوزه سرمایه‌گذاری و امور مرتبط با این بخش‌ها ارزیابی شد.

بررسی وضعیت پرونده‌ها و فرآیندهای حقوقی و عملکرد واحد حقوقی اداره‌کل نیز از دیگر محورهای این ارزیابی بود. همچنین عملکرد نیروهای حفاظت و یگان حفاظت استان با هدف بررسی فرآیندهای حفاظتی و نحوه صیانت از آثار، بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این برنامه، مستندات و نحوه اجرای فرآیندهای اداری و تخصصی واحدهای مختلف بررسی و نقاط قوت، ظرفیت‌های قابل بهبود و مسائل موجود در فرآیندهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این برنامه در راستای تقویت نظارت، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، بهبود فرآیندهای اجرایی و افزایش کارآمدی واحدهای استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد.

نتایج حاصل از این ارزیابی نیز می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌های بهبود، رفع چالش‌های موجود و ارتقای کیفیت عملکرد بخش‌های مختلف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/