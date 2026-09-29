به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دشت توس باستانی با برخورداری از ظرفیت های زیست محیطی متنوع در دوره‌های مختلف پیش از تاریخی، تاریخی تا دوره اسلامی، مورد توجه جوامع انسانی منطقه بوده و شواهد باستان شناسی این استقرارها را امروزه می‌توانیم در محوطه‌ها و تپه‌های باستانی در بخش‌های مختلف این دشت مشاهده کنیم.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: تپه‌های باستانی مذکور در برخی موارد در مجاورت کلانشهر مشهد و پیرامون کشف‌رود قرار داشته و حفاظت از این آثار در اولویت این اداره کل قرار دارد.

همچنین محمود طغرایی رئیس اداره ثبت و حرائم میراث فرهنگی آثار تاریخی خراسان خراسان رضوی با اشاره به این که محوطه تاریخی پاوا به شماره ۳۴۲۲۲ در سال ۱۴۰۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، افزود: انجام عملیات گمانه‌زنی در این محوطه تاریخی یکی از ابزارهای قانونی برای حفاظت از آن بوده و تدقیق عرصه و تصویب حرایم برای آن، چارچوب قانونی لازم برای جلوگیری از تخریب اثر را ایجاب خواهد کرد.

او افزود: برنامه گمانه‌زنی در این محوطه تاریخی که شواهدی از دوره‌های پیش از تاریخی تا دوران اسلامی را در خود جای داده است، با مجوز رسمی از پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شد.

طغرایی تصریح کرد: در طی انجام این فعالیت علاوه بر شناخت مقدماتی محوطه، محدوده اصلی عرصه و محدوده حفاظتی بررسی و مقدمه کار برای تداوم مطالعات باستان شناسی آتی فراهم شد.

رئیس اداره ثبت و حرائم میراث فرهنگی آثار تاریخی خراسان خراسان رضوی یادآور شد: ادامه پژوهش‌های باستان شناسی در این محوطه تاریخی می‌تواند موجب بازشناسی و ترسیم سیمای پیشینه میراث‌فرهنگی دشت توس شود.

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