به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی آیین‌های برداشت زرشک و زعفران شهرستان قاینات با حضور فرماندار، معاونان فرمانداری، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد و در آن ابعاد مختلف برگزاری این رویدادها مورد بررسی قرار گرفت.

یدالله غلام‌پور فرماندار قاینات در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای ارتقای جایگاه علمی زرشک، گفت: برگزاری یک همایش علمی با محوریت زرشک در دانشگاه‌های شهرستان می‌تواند زمینه بررسی راهکارهای علمی برای توسعه این محصول و افزایش ارزش افزوده آن را فراهم کند.

فرماندار قاینات با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی زرشک افزود: باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، زمینه فرآوری این محصول در ابعاد مختلف فراهم شود تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، سهم بیشتری از منافع اقتصادی نصیب کشاورزان شود.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه زعفران و برگزاری جشنواره ملی این محصول بیان کرد: برنامه‌ریزی برای جشنواره زعفران باید از هم‌اکنون و با نگاه بلندمدت انجام شود و پیشنهادها و ایده‌های اجرایی برای برگزاری رویداد امسال نیز مورد بررسی قرار گیرد.

غلام‌پور بر برگزاری مجزای برنامه‌های مرتبط با زرشک و زعفران تأکید کرد و گفت: با توجه به متفاوت بودن زمان برداشت این دو محصول، بهتر است برای هر یک برنامه‌ای مستقل و متناسب با ظرفیت‌های آن طراحی و اجرا شود.

فرماندار قاینات با اشاره به زمان برگزاری آیین‌های شکرگزاری برداشت محصولات کشاورزی در شهرستان، افزود: آیین‌های شکرگزاری زرشک و برنامه‌های مرتبط با برداشت این محصول از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه برگزار شود و در برنامه‌ریزی‌ها همه جزئیات و ظرفیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.

عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات نیز در این نشست گفت: با توجه به زمان باقی‌مانده تا آغاز برداشت زرشک و زعفران، اعضای جلسه ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای برگزاری هرچه بهتر این رویدادها مطرح و درباره ابعاد مختلف برنامه‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

او افزود: برگزاری آیین شکرگزاری زرشک، جشنواره زعفران، سمینار تخصصی و علمی زرشک در دانشگاه بزرگمهر و فراهم کردن زمینه حضور گردشگران در قالب گروه‌های کمپر از جمله برنامه‌های پیشنهادی برای فصل برداشت زرشک و زعفران در قاینات است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات ادامه داد: برگزاری این رویدادها می‌تواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و محصولات شاخص شهرستان، زمینه معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری قاینات و حضور گردشگران در فصل برداشت محصولات را فراهم کند.

شهرستان قاینات به عنوان یکی از مناطق مهم تولید زرشک و زعفران کشور، هر ساله در فصل برداشت این محصولات میزبان برنامه‌های مختلف فرهنگی، گردشگری و کشاورزی است.

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