به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری روز سه‌شنبه 7 مهرماه، آیین تقدیر از سربازان یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، معاون توسعه مدیریت و منابع، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل، رئیس حراست اداره‌کل و جمعی از سربازان برگزار شد.



فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: همزمانی هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، فرصتی برای پاسداشت دو مفهوم ارزشمند یعنی ایثار و خدمت است؛ مفاهیمی که در فرهنگ سازمانی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی جایگاهی ویژه دارند.



سرهنگ ناصر حبیبیان گفت: از تلاش‌ها و زحمات سربازان یگان حفاظت اداره‌کل که در کنار نیروهای پایور، مسئولیت صیانت و حفاظت از آثار تاریخی، بناهای فرهنگی، محوطه‌های باستانی و میراث ارزشمند استان را بر عهده دارند، تقدیر شد.



او، سربازی را یکی از ارزشمندترین عرصه‌های تجربه مسئولیت اجتماعی و خدمت به کشور دانست و اظهار کرد: سربازی تنها یک دوره زمانی در زندگی یک جوان نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری مسئولیت‌پذیری، نظم، انضباط، فداکاری و خدمت به مردم و سرزمین است.



فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با بیان اینکه بزرگ‌ترین افتخار یک سرباز، سرباز بودن و خدمت صادقانه به کشور است، افزود: سربازان با انتخاب نکردن سختی‌ها، اما با پذیرفتن مسئولیت‌ها، بخشی از امنیت و آرامش جامعه را بر عهده می‌گیرند و این موضوع ارزشمند و قابل تقدیر است.



سرهنگ حبیبیان ادامه داد: سربازان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی علاوه بر انجام وظایف نظامی و انتظامی، در حوزه حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه نیز نقش دارند. آنان در کنار سایر نیروهای یگان حفاظت، از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی استان حراست می‌کنند و در حقیقت، از بخشی از هویت و شناسنامه این سرزمین پاسداری می‌کنند.

او همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاتمی، از همکاران یگان حفاظت که در جنگ اخیر به شهادت رسید، اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های ماندگار این کشور هستند و یاد و نام آنان همواره در میان همکاران ما زنده خواهد ماند.



سید میکائیل موسوی با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس به ما آموخت که مفهوم خدمت و دفاع از کشور، محدود به یک زمان یا یک میدان خاص نیست. هر فردی که در جایگاه خود مسئولیتی را می‌پذیرد و برای حفظ منافع و سرمایه‌های کشور تلاش می‌کند، در مسیر خدمت قرار دارد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: امروز نیز سربازان یگان حفاظت در سنگر دیگری مشغول خدمت هستند؛ سنگری که موضوع آن حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و هویتی کشور است.



او بیان کرد: آثار تاریخی و فرهنگی تنها ساختمان‌ها و اشیای قدیمی نیستند، بلکه بخشی از هویت و حافظه تاریخی مردم ایران به شمار می‌روند و حفاظت از آنها مسئولیتی ارزشمند است.



موسوی ادامه داد: شهید حاتمی برای همه ما تنها یک همکار نبود؛ بلکه نمونه‌ای از روحیه خدمت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی بود و نام و یاد او برای خانواده یگان حفاظت اداره‌کل همواره با احترام و افتخار همراه خواهد بود.



او گفت: گرامیداشت شهدا تنها با برگزاری مراسم انجام نمی‌شود، بلکه ادامه دادن راه آنان در مسیر خدمت صادقانه، حفظ مسئولیت و انجام درست وظایف، بهترین شکل پاسداشت یاد شهیدان است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان خطاب به سربازان حاضر در مراسم گفت: دوران سربازی شاید در مقایسه با کل زندگی انسان، دوره‌ای کوتاه باشد، اما تجربه‌ها، دوستی‌ها، مسئولیت‌ها و خاطرات این دوران می‌تواند برای سال‌های طولانی در ذهن و زندگی انسان باقی بماند.



او تصریح کرد: سرباز باید بداند که کاری که امروز انجام می‌دهد، بخشی از یک مسئولیت بزرگ‌تر است. ممکن است یک نگهبانی، یک مأموریت یا یک وظیفه روزمره در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما وقتی این وظایف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، نتیجه آن حفظ امنیت، حفاظت از آثار و خدمت به مردم است.



موسوی تأکید کرد: انتظار ما از سربازان، تنها انجام وظایف اداری یا سازمانی نیست؛ بلکه انتظار داریم این دوران را فرصتی برای رشد شخصیتی، کسب تجربه، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و یادگیری مهارت‌های زندگی بدانند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان بیان کرد: از تلاش سربازان یگان حفاظت، بر اهمیت نقش آنان در مجموعه میراث‌فرهنگی استان تأکید کرد.

سیروس محمدیاری گفت: از زحمات و تلاش‌های سربازان یگان حفاظت تقدیر شد و سربازی را دوران مقدسی می‌دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل زنجان افزود: هفته گردشگری و دفاع مقدس نیز در این مراسم فرصتی بود تا نقش نیروهای یگان حفاظت در پشتیبانی از فعالیت‌های گردشگری و صیانت از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه رونق گردشگری بدون حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد امنیت برای بازدیدکنندگان و آثار تاریخی امکان‌پذیر نیست.



او گفت: استان زنجان با برخورداری از آثار تاریخی، بناهای ارزشمند، محوطه‌های باستانی، موزه‌ها و ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و گردشگری، نیازمند حضور و تلاش مستمر نیروهای حفاظت است و سربازان یگان حفاظت نیز بخشی از این مجموعه تلاش‌ها را بر عهده دارند.



در پایان این مراسم، از سربازان یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان تقدیر شد.

این آیین در حالی برگزار شد که هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و فداکاری نسل‌هایی است که برای حفظ ایران از جان خود گذشتند و هفته گردشگری نیز فرصتی برای معرفی و پاسداری از میراثی است که از نسل‌های گذشته به امروز رسیده است؛ دو مناسبت که در کنار یکدیگر، اهمیت مفهوم «خدمت» را بیش از پیش یادآوری می‌کنند.

سربازان یگان حفاظت نیز در این مسیر، بخشی از مسئولیت بزرگ حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور را بر دوش دارند؛ مسئولیتی که می‌تواند دوران سربازی آنان را به تجربه‌ای ارزشمند و ماندگار از خدمت به ایران تبدیل کند.

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