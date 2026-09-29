۴ اثر طبیعی قم و لرستان ثبت ملی شدند/ از دریاچه حوض سلطان تا دره کول پیر

به گزارش میراث آریا، علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی گفت: در جلسه شورای ملی ثبت میراث طبیعی که ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، پرونده‌های میراث طبیعی پیشنهادی استان‌های قم و لرستان بررسی و تعدادی از این آثار واجد ارزش ثبت ملی شناخته شدند.

او افزود: تالاب حوض سلطان و سیرک یخچالی سلفچگان در استان قم، باغ گیاه‌شناسی زاگرس در خرم‌آباد و دره کول پیر (تنگ مریژلو) در استان لرستان، از جمله آثاری هستند که در این جلسه در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیدند.

ایزدی با اشاره به ارزش‌های متنوع این آثار اظهار کرد: تالاب حوض سلطان به‌عنوان یک زیست‌بوم آبی فصلی، از ارزش‌های قابل توجه در حوزه پرنده‌نگری و تنوع زیستی برخوردار است و سیرک یخچالی سلفچگان نیز به‌عنوان پدیده‌ای ژئومورفولوژیک، دارای ارزش‌های علمی و زمین‌شناسی است.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی ادامه داد: باغ گیاه‌شناسی زاگرس در خرم‌آباد نیز مجموعه‌ای شاخص از پوشش گیاهی بومی زاگرس است که در کنار ارزش حفاظتی، ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دارد و دره کول پیر نیز از دیگر عوارض طبیعی ارزشمند استان لرستان به شمار می‌رود.

او همچنین از ثبت مجموعه‌ای از درختان کهنسال دره کهمان در شهرستان سلسله و چند اثر طبیعی دیگر از استان قم در این جلسه خبر داد.

ایزدی در پایان تأکید کرد: ثبت این آثار، گامی مهم در راستای حفاظت پایدار از سرمایه‌های طبیعی کشور، صیانت از ژئودایورسیتی و تنوع زیستی و تقویت هویت بوم‌شناختی مناطق است و نشان می‌دهد میراث طبیعی می‌تواند به‌عنوان محرک توسعه پایدار و عنصری هویت‌بخش برای جوامع محلی ایفای نقش کند.

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