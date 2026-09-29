کارگاه «توسعه پایدار گردشگری با محوریت احیای بافت تاریخی و رویدادمحوری» در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان سه‌شنبه ۷ مهر با اشاره به اهمیت آموزش و انتقال تجربه در مسیر توسعه گردشگری، گفت: در کارگاه فوق موضوعاتی در حوزه بوم‌گردی‌ها، خلافیت در ایجاد آن‌ها، مرمت و احیا، چگونگی توجه به گردشگری پایدار، رویکرد ایجاد بوم‌گردی‌ها در روستاها و شهرها، اهمیت ارائه تجربه در بوم‌گردی‌ها و نکات مدیریتی مطرح شد.

او اظهار کرد: توسعه گردشگری در استان همدان نیازمند نگاه تازه، خلاقانه و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی هر منطقه است و در این مسیر، احیای بافت‌های تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت بناهای ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری مقاصد جدید گردشگری ایفا کند.

اکبری افزود: بوم‌گردی تنها به معنای ایجاد یک محل اقامت برای گردشگر نیست، بلکه یک تجربه کامل از زندگی، فرهنگ، معماری، غذا، آداب و رسوم و ظرفیت‌های طبیعی و اجتماعی مقصد است. هر اندازه بتوانیم این عناصر را در کنار یکدیگر قرار دهیم و تجربه‌ای اصیل و متفاوت برای گردشگر ایجاد کنیم، به همان میزان می‌توانیم به پایداری گردشگری و ماندگاری مسافر در مقصد کمک کنیم.

او با اشاره به محتوای تخصصی این کارگاه، گفت: در این برنامه، موضوعات متنوعی از جمله خلاقیت در ایجاد و مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، الزامات گردشگری پایدار، ظرفیت ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها و شهرها، اهمیت طراحی تجربه برای گردشگران و همچنین جزئیات مدیریتی و اجرایی این واحدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: آینده گردشگری در بسیاری از مناطق، به توان ما در تبدیل ظرفیت‌های موجود به تجربه‌های جذاب و قابل عرضه برای گردشگران وابسته است. بناهای تاریخی، بافت‌های ارزشمند، آیین‌ها، خوراک، صنایع‌دستی، طبیعت و سبک زندگی جوامع محلی، هرکدام بخشی از این تجربه هستند و باید با یک برنامه‌ریزی صحیح در کنار یکدیگر قرار گیرند.

اکبری بر ضرورت توجه به جوامع محلی در فرآیند توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: گردشگری زمانی می‌تواند پایدار باشد که منافع آن به جامعه میزبان نیز برسد، تقویت بوم‌گردی‌ها و کسب‌وکارهای محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، می‌تواند زمینه حفظ معماری، فرهنگ و هویت تاریخی مناطق را فراهم کند.

در ادامه این کارگاه، اکبر رضوانیان، از بنیان‌گذاران توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مدرس کارگاه، با ارائه مباحث تخصصی، به تشریح ابعاد مختلف راه‌اندازی و مدیریت بوم‌گردی‌ها پرداخت.

او در این کارگاه، ضمن ارائه تجربیات خود در حوزه بوم‌گردی، درباره خلاقیت در شکل‌گیری اقامتگاه‌ها، شیوه مرمت و احیای بناهای تاریخی برای کاربری گردشگری، الزامات توسعه گردشگری پایدار، ظرفیت‌های ایجاد بوم‌گردی در روستاها و شهرها و اهمیت طراحی و ارائه «تجربه» به گردشگر سخن گفت.

رضوانیان همچنین با ورود به جزئیات مدیریتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بر اهمیت توجه به نیازهای گردشگر، کیفیت خدمات، روایت‌گری، هویت‌بخشی به فضا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و محلی و پرهیز از تبدیل بوم‌گردی به صرفاً یک فضای اقامتی تاکید کرد.

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