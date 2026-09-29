به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمهدی قاسمی گفت: شیراز از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه میزبان همایشی با هدف عبور از نگاه سنتی به جاذبه‌ها و ورود به عرصه بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی استان خواهد بود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس با اشاره به اینکه همایش تخصصی سرمایه‌گذاری مهر شیراز هدف‌گذاری بر روی ابرپروژه‌ها، تمرکز اصلی بر خروجی‌های عملیاتی است، افزود: انعقادقرارداد با سرمایه‌گذاران توانمند برای اجرای بیش از ده‌ها ابرپروژه گردشگری، موفقیت نهایی این رویداد تلقی می‌شود.

قاسمی افزود: با ارائه بسته‌های حمایتی، مشوق‌های دولتی و معافیت‌های مالیاتی، تلاش می‌شود تا سرمایه‌های سرگردان از بخش‌های سنتی (مانند مسکن) به سمت پروژه‌های زیربنایی گردشگری هدایت شوند. ‌

اوادامه داد: در واقع تکمیل زنجیره ارزش؛ از اقامت تا سلامت رویکرد استراتژیک این همایش محسوب می‌شود که نگاه زنجیره‌ای به اقتصاد گردشگری است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس گفت: بر این اساس، حوزه‌های اقامت، پذیرایی، حمل‌ونقل، گردشگری سلامت وگردشگری مذهبی به صورت یک زنجیره ارزش واحد تعریف شده‌اند که تقویت هر یک از این حلقه‌ها منجر به رشد کل زنجیره می شود و در نهایت سهم گردشگری در اقتصاد کلان شهر شیراز و استان فارس را به شکل چشم‌گیری افزایش خواهد داد. ‌

قاسمی تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس با شفاف‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های نوین، از تمامی فعالان اقتصادی دعوت کرده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های پیش‌بینی شده، در این تحول بزرگ اقتصادی مشارکت کنند.

‌او از ارایه بیش از ۱۰۰ فرصت و بسته سرمایه‌گذاری و رونمایی ۱۴ ابرپروژه شاخص در سطح استان در این همایش خبر داد و گفت: ۱۴ بسته شاخص و ابرپروژه این اداره کل به صورت حرفه‌ای تدوین شده‌اند که این بسته‌ها شامل طرح‌های توجیهی (FS) به‌روز، کلیپ‌های معرفی و مدل‌های سه‌بعدی شفاف هستند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با دیدی باز و اطمینان کامل به این حوزه ورود کنند.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها در طول برگزاری همایش، ۶ پنل تخصصی با حضور مدیران دولتی و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود که یکی از مهم‌ترین محورهای این پنل‌ها، بررسی معافیت گمرکی برای حدود ۲۰۰ قلم تجهیزات هتلینگ و مشوق‌های حمایتی دولت برای هدایت سرمایه‌ها به سمت گردشگری است.

قاسمی بیان کرد: روش‌های نوین تأمین مالی مانند پروژه‌ها و ظرفیت بانک‌ها و انواع سازوکار مالی و کمک‌های اعتباری در بورس و جمع‌سپاری در این پنل‌ها واکاوی خواهد شد.

‌او در پایان افزود: این همایش میزبان فعالان اقتصادی، معاونان سرمایه‌گذاری ادارات کل میراث‌فرهنگی کشور، مدیران نهادهای تأمین مالی و بانک‌ها خواهد بود تا ارتباط مستقیمی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ایجاد شود. ‌

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