تقدیر از مدیران ۲مجموعه گردشگری در رودان به مناسبت هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، راضیه صالحی بالاشهری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رودان، روز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در هتل بهار و رستوران سنتی بهشت جنوب، ضمن تبریک هفته گردشگری، از مدیران این دو مجموعه به پاس فعالیت و تلاش در حوزه گردشگری و ارائه خدمات به گردشگران و مسافران قدردانی کرد.

او در این دیدارها با اشاره به نقش فعالان بخش خصوصی در توسعه گردشگری شهرستان رودان گفت: مجموعه‌های گردشگری و فعالان این حوزه از ظرفیت‌های مهم در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی جاذبه‌های شهرستان به گردشگران هستند.

صالحی بالاشهری افزود: همراهی و مشارکت بخش خصوصی در کنار برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان را فراهم کند.

در پایان این دیدارها، با اهدای لوح تقدیر از مدیران هتل بهار و مجتمع گردشگری بهشت جنوب تجلیل شد.

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