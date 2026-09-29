جشنواره «کرمان، طعم یک سرزمین» روایتگر تنوع فرهنگی و خوراک استان است

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد شامگاه دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در جشنواره «کرمان، طعم یک سرزمین» که به همت مجتمع پذیرایی و گردشگری بهارستان و هم‌زمان با ایام هفته گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: خوراک سنتی هر منطقه بخشی از هویت فرهنگی و میراث ناملموس آن سرزمین است و می‌تواند به‌عنوان یکی از عناصر مهم در معرفی مقصدهای گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به تنوع فرهنگی و جغرافیایی استان کرمان افزود: تنوع اقلیمی، پیشینه تاریخی و فرهنگ‌های بومی در شهرستان‌های مختلف استان، گنجینه‌ای متنوع از خوراک‌ها و شیوه‌های پخت را شکل داده است که معرفی و پاسداشت آن می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم بزند.

او در ادامه بیان کرد: گردشگری خوراک امروزه یکی از ظرفیت‌های مهم صنعت گردشگری در جهان به شمار می‌رود و توجه هدفمند به این حوزه می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان کرمان، افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی موثر باشد.

محسن‌نژاد بر ضرورت پیوند میان میراث فرهنگی، گردشگری و ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رویدادهایی از جنس جشنواره «کرمان، طعم یک سرزمین» می‌توانند با ایجاد زمینه برای حضور فعال مجموعه‌های گردشگری، فعالان حوزه غذا و جوامع محلی، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان کمک کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از مجتمع پذیرایی و گردشگری بهارستان برای برگزاری این رویداد افزود: همراهی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در طراحی و اجرای رویدادهای گردشگری، یکی از الزامات توسعه این صنعت است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های جدید گردشگری و معرفی ظرفیت‌های متنوع استان کرمان کمک کند.

جشنواره «کرمان، طعم یک سرزمین» شامگاه دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ با هدف معرفی ظرفیت‌های خوراک سنتی و فرهنگ غذایی استان و هم‌زمان با هفته گردشگری برگزار و در حاشیه این جشنواره مسابقه تولید دسرهای متنوع با پایه قاووت کرمان اجرا شد.

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