برپایی نمایشگاه «مهرگان» در البرز با محوریت حمایت از مشاغل خانگی

مریم انصاری‌یکتا، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و حمایتی می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالان صنایع‌دستی، تولیدکنندگان خرد و صاحبان مشاغل خانگی فراهم کند تا علاوه بر معرفی توانمندی‌ها و محصولات خود، ارتباط مستقیم‌تری با مخاطبان و مشتریان داشته باشند.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز، افزود: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه، در زمینه معرفی محصول، دسترسی به بازار و توسعه فعالیت با چالش‌هایی مواجه هستند و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد.

این مسئول بیان کرد: نمایشگاه مهرگان که با همکاری خانه صنایع‌دستی استان البرز و صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در حال برگزاری است، تلاش دارد بستری برای عرضه و معرفی محصولات فعالان کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی فراهم کند.

انصاری‌یکتا گفت: صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت اقتصادی هر منطقه است و زمانی می‌توان از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کرد که در کنار آموزش و تولید، موضوعاتی مانند بازاریابی، فروش، معرفی محصول و ایجاد دسترسی به بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.

او توضیح داد: بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه در مقیاس‌های کوچک فعالیت می‌کنند و برای ادامه مسیر و توسعه کسب‌وکار خود به حمایت و دیده‌شدن نیاز دارند؛ بنابراین لازم است زمینه‌ای فراهم شود که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را مستقیماً به جامعه معرفی کنند و از ظرفیت بازار برای توسعه فعالیتشان بهره ببرند.

این مسئول با بیان اینکه مشاغل خانگی می‌توانند در تقویت اقتصاد خانواده‌ها نیز مؤثر باشند، اظهار کرد: حمایت از این مشاغل باید از مرحله تولید فراتر برود و زنجیره‌ای از حمایت‌ها از تولید تا عرضه و فروش را دربر بگیرد. اگر محصولی با کیفیت تولید شود اما امکان معرفی و فروش آن فراهم نباشد، استمرار فعالیت اقتصادی تولیدکننده با دشواری مواجه خواهد شد.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز خاطرنشان کرد: یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه مهرگان، ایجاد فرصتی برای ارتباط میان تولیدکنندگان و مخاطبان و کمک به معرفی ظرفیت‌های موجود در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی است و امیدواریم استمرار چنین رویدادهایی بتواند به تقویت این بخش کمک کند.

انصاری‌یکتا تأکید کرد: حمایت از صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای کوچک نیازمند نگاه مستمر و برنامه‌ریزی‌شده است و نباید حمایت‌ها به برگزاری مقطعی نمایشگاه‌ها محدود شود، بلکه باید برای معرفی، توانمندسازی، بازاریابی و توسعه بازار این فعالان نیز برنامه داشت.

او گفت: خانه صنایع‌دستی استان البرز تلاش دارد در حد ظرفیت خود زمینه‌ای برای دیده‌شدن و معرفی فعالان این حوزه فراهم کند و معتقدیم هر اندازه ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده مستقیم‌تر و پایدارتر باشد، امکان رونق گرفتن این کسب‌وکارها نیز بیشتر خواهد شد.

این مسئول در پایان از علاقه‌مندان دعوت کرد از نمایشگاه مهرگان واقع در پارک علم و فناوری البرز بازدید کنند و افزود: این نمایشگاه از چهارم مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ آغاز شده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.

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