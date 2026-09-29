به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز سه شنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در تداوم روند گسترش گردشگری روستایی و حمایت از سرمایه‌گذاران محلی، مجوز اقامتگاه بوم‌گردی علیان در روستای علیان دامغان به عنوان پانزدهمین اقامتگاه بومگردی شهرستان دامغان به نام آقای علی اصغر فوادیان صادر شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه این پروانه با رعایت استانداردهای لازم و تطابق با ضوابط حفظ بافت‌های تاریخی، در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه شهرستان صادر گردیده است، افزود: افزایش تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، موجب جذب گردشگران بیشتری به جاذبه‌های تاریخی دامغان شده و بستری برای ایجاد اشتغال و رونق صنایع‌دستی فراهم می‌آورد.

او بیان کرد: ما آماده هستیم تا با تسهیل فرآیندهای قانونی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، از سرمایه‌گذارانی که با رویکرد گردشگری پایدار و با هدف حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند، حمایت کنیم.

اکبرپور ضمن تبریک به بهره‌بردار این اقامتگاه، اعلام کرد: اداره میراث فرهنگی در بازرسی‌های مستمر خود، بر حفظ کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای محیط زیستی و تاریخی تأکید خواهد داشت تا تجربه‌ای ماندگار برای گردشگران رقم بخورد.

انتهای پیام/