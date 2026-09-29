پیوند روایت دفاع مقدس با گردشگری شادگان در «نخلستان خاطره»

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان و با مشارکت و حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار، فرمانده سپاه شادگان، و شهردار و بخشدار دارخوین برگزار شد.

در این برنامه، جانباز علی‌رضا کاظمی از اصفهان با حضور در جمع شرکت‌کنندگان به روایت حضور لشکر ۱۴ امام حسین(ع) و سردار شهید حاج حسین خرازی در منطقه دارخوین پرداخت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان «نخلستان خاطره» را برنامه‌ای هویت‌محور توصیف کرد و گفت: در این رویداد تلاش شد بخشی از داشته‌های تاریخی و میراث دفاع مقدسی منطقه در معرض دید و روایت قرار گیرد.

ابراهیم مرزوقی، با اشاره به سابقه حضور لشکر ۱۴ امام حسین(ع) در دارخوین افزود: در دوران دفاع مقدس این لشکر به فرماندهی سردار شهید حسین خرازی در این منطقه حضور داشت و رزمندگان و مردم منطقه در حوادث آن دوران نقش مهمی ایفا کردند.

او ادامه داد: در برنامه «نخلستان خاطره» بخشی از ایثارگری‌های رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین(ع) و فداکاری مردم منطقه روایت شد تا خاطرات و میراث دفاع مقدس در کنار ظرفیت‌های گردشگری منطقه معرفی شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان همچنین به فضای برگزاری این برنامه اشاره کرد و گفت: «نخلستان خاطره» در فضای باز، میان نخلستان‌ها و در جوار رود کارون برگزار شد و در کنار روایت‌های دفاع مقدس، ظرفیت‌های گردشگری طبیعی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفت.

به گفته مرزوقی: کارون‌گردی و طبیعت‌گردی از دیگر بخش‌های این برنامه بود؛ بخش‌هایی که با هدف معرفی توانمندی‌های گردشگری دارخوین و شادگان در کنار میراث تاریخی و دفاع مقدسی منطقه اجرا شد.

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