به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی سرانجام سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دوره آموزشی «راهنمای ژئوتوریسم کرمان؛ شناخت، روایت و تفسیر زمین» اظهار کرد: آموزش تخصصی در حوزه گردشگری، یکی از الزامات توسعه این صنعت و بهره‌گیری حرفه‌ای از ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان است.

سرپرست معاونت کرمان افزود: استان کرمان به دلیل تنوع زمین‌شناختی، پدیده‌های طبیعی و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد، ظرفیت قابل توجهی در حوزه ژئوتوریسم دارد و آشنایی راهنمایان و فعالان گردشگری با این ظرفیت‌ها می‌تواند به طراحی و اجرای تورها و برنامه‌های تخصصی و افزایش جذابیت مقاصد گردشگری استان کمک کند.

او با تاکید بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری ادامه داد: راهنمایان گردشگری در معرفی جاذبه‌ها و انتقال مفاهیم فرهنگی، تاریخی و طبیعی به گردشگران نقش محوری دارند و آموزش‌های تخصصی می‌تواند کیفیت روایتگری و تفسیر جاذبه‌ها را ارتقا دهد.

سرانجام در پایان بیان کرد: دوره «راهنمای ژئوتوریسم کرمان؛ شناخت، روایت و تفسیر زمین» با هدف آشنایی فعالان و علاقه‌مندان با ظرفیت‌های زمین‌شناختی استان و شیوه معرفی و روایت این ظرفیت‌ها در صنعت گردشگری برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور جمعی از راهنمایان گردشگری و علاقه‌مندان به حوزه زمین‌شناسی و گردشگری، سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۳ در سالن شماره ۲ اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد و در پایان، گواهینامه معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود.

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