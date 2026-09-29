به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهر جهانی لالجین همزمان با سومین روز از هفته گردشگری شاهد برگزاری برنامه‌ای متفاوت و مشارکتی بود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری اداره میراث‌فرهنگی لالجین، ویژه‌برنامه «ورکشاپ آشنایی با هنر سفالگری و کار با گل» را با حضور دانش‌آموزان و کودکان برگزار کردند.

این ورکشاپ با هدف پیوند میان نسل نو و میراث‌فرهنگی این شهر برگزار شد و کودکان با آموزش‌های تخصصی مهدی زارعی استاد برجسته این رشته، هنر شکل دادن به گل را تجربه کردند و با لمس خاک، آشنایی عمیق‌تری با اصالت هنری شهر خود پیدا کردند.

این همکاری مشترک میان کانون پرورش فکری و اداره میراث‌فرهنگی، نشان‌دهنده تلاش همه‌جانبه برای تقویت گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های هنری لالجین به نسل آینده است.

دانش‌آموزانی که در این ورکشاپ شرکت کردند، نه تنها با یک مهارت هنری آشنا شدند، بلکه با تجربه‌ای ملموس از هنر سفالگری، روزی سرشار از خلاقیت و حس خوب را سپری کردند.

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