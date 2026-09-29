زنگ گردشگری در بهبهان به صدا درآمد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد، امروز هفتم مهر ۱۴۰۵، در این باره اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته گردشگری، زنگ گردشگری در مدرسه «هجرت» شهرستان بهبهان به صدا درآمد؛ آیینی که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و طبیعی و آثار صنایع دستی و پخت غذاها و آیین سنتی شهرستان و نقش نسل جدید در آینده صنعت گردشگری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بهبهان افزود: در این مراسم بر اهمیت گردشگری دیجیتال و نقش دانش‌آموزان در معرفی ظرفیت‌های شهرستان بهبهان تأکید شد؛ نسلی که با بهره‌گیری از فناوری، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای خلاقانه و ابزارهای نوین می‌تواند روایتگر زیبایی‌ها، فرهنگ، هنر، طبیعت و سبک زندگی مردم بهبهان باشد.

او خاطرنشان کرد: امروز گردشگری دیگر تنها به سفر و بازدید محدود نیست؛ یک تصویر، یک ویدئو یا یک روایت درست در فضای دیجیتال می‌تواند مقصدی را به میلیون‌ها مخاطب معرفی کند و از این منظر، دانش‌آموزان می‌توانند از مخاطب گردشگری به «سفیران دیجیتال مقصد» تبدیل شوند.

به گفته حداد: در این برنامه همچنین بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با حفاظت از محیط زیست، صیانت از میراث فرهنگی و احترام به فرهنگ و زندگی جوامع محلی تأکید شد چراکه توسعه گردشگری پایدار بدون مشارکت نسل آینده امکان‌پذیر نیست.

او گفت: به صدا درآمدن زنگ گردشگری در مدارس در حقیقت زنگ شناخت سرزمین، خلاقیت، فناوری و مسئولیت‌پذیری بود؛ زنگی که می‌تواند آغازگر نگاه تازه‌ای به گردشگری در شهرستان بهبهان و اطراف آن باشد و دانش‌آموز امروز، گردشگر، کارآفرین، تولیدکننده محتوا و سفیر گردشگری مکران در فرداست.

حداد ادامه داد: در کنار این برنامه با برپایی سیاه‌چادر و پخت نان محلی و غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع‌دستی جهت آشنایی دانش‌آموزان با میراث ناملموس برگزار شد.

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