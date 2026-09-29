۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۳

زنگ گردشگری در بهبهان به صدا درآمد

زنگ گردشگری در بهبهان به صدا درآمد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بهبهان از به صدا آمدن زنگ گردشگری در یکی از مدارس این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد، امروز هفتم مهر ۱۴۰۵، در این باره اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته گردشگری، زنگ گردشگری در مدرسه «هجرت» شهرستان بهبهان به صدا درآمد؛ آیینی که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و طبیعی و آثار صنایع دستی و پخت غذاها و آیین سنتی شهرستان و نقش نسل جدید در آینده صنعت گردشگری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بهبهان افزود: در این مراسم بر اهمیت گردشگری دیجیتال و نقش دانش‌آموزان در معرفی ظرفیت‌های شهرستان بهبهان تأکید شد؛ نسلی که با بهره‌گیری از فناوری، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای خلاقانه و ابزارهای نوین می‌تواند روایتگر زیبایی‌ها، فرهنگ، هنر، طبیعت و سبک زندگی مردم بهبهان باشد.

او خاطرنشان کرد: امروز گردشگری دیگر تنها به سفر و بازدید محدود نیست؛ یک تصویر، یک ویدئو یا یک روایت درست در فضای دیجیتال می‌تواند مقصدی را به میلیون‌ها مخاطب معرفی کند و از این منظر، دانش‌آموزان می‌توانند از مخاطب گردشگری به «سفیران دیجیتال مقصد» تبدیل شوند.

به گفته حداد: در این برنامه همچنین بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با حفاظت از محیط زیست، صیانت از میراث فرهنگی و احترام به فرهنگ و زندگی جوامع محلی تأکید شد چراکه توسعه گردشگری پایدار بدون مشارکت نسل آینده امکان‌پذیر نیست.

او گفت: به صدا درآمدن زنگ گردشگری در مدارس در حقیقت زنگ شناخت سرزمین، خلاقیت، فناوری و مسئولیت‌پذیری بود؛ زنگی که می‌تواند آغازگر نگاه تازه‌ای به گردشگری در شهرستان  بهبهان و اطراف آن باشد و دانش‌آموز امروز، گردشگر، کارآفرین، تولیدکننده محتوا و سفیر گردشگری مکران در فرداست.

حداد ادامه داد: در کنار این برنامه با برپایی سیاه‌چادر و پخت نان محلی و غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع‌دستی جهت آشنایی دانش‌آموزان با میراث ناملموس برگزار شد.

زنگ گردشگری در بهبهان به صدا درآمد

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کد خبر 1405070700728
جلیل جعفری
دبیر مهدی ارجمند

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