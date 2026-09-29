۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶

نشست هم‌اندیشی میراث‌فرهنگی با معاونت فرهنگی‌هنری سپاه قم برگزار شد

نشست هم‌اندیشی میراث‌فرهنگی با معاونت فرهنگی‌هنری سپاه قم برگزار شد

نشست هم‌اندیشی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و معاون فرهنگی هنری سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) استان قم برگزار شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  نشست هم‌اندیشی با حضور بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و سرهنگ پاسدار هادی بادینلو معاون فرهنگی‌هنری سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) استان قم، روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد.      

سرهنگ پاسدار هادی بادینلو معاون فرهنگی‌هنری سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) در این نشست، ضمن تبریک روز جهانی و هفته گردشگری، از فعالیت‌های فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تقدیر و تشکر کرد.  

در این نشست ظرفیت‌های فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، به منظور هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم‌ پیرامون ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی در راستای توسعه استان؛ مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر انجام فعالیت‌های مشترک و تعامل و همکاری‌های دوسویه در زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی و برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و رویدادهای گردشگری به مناسبت‌های مختلف در طول سال و در اَماکن تاریخی تأکید شد.

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کد خبر 1405070700730
دبیر مهدی ارجمند

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