به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه شنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی این شهر، بر ضرورت تقویت همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از آثار تاریخی و حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری با مدیریت شهری مهدی‌شهر اظهار کرد: میراث‌فرهنگی در کنار حفاظت از آثار تاریخی، می‌تواند با توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال را نیز فراهم کند.

او افزود: مهدی‌شهر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب، جایگاه ویژه‌ای در شبکه گردشگری استان دارد و باید سهم مشخصی از اعتبارات و برنامه‌های زیرساختی به این شهرستان اختصاص یابد.

تاجیک با اشاره به بازارچه صنایع‌دستی سمنان اعلام کرد: این بازارچه صرفاً متعلق به شهر سمنان نیست و هنرمندان و تولیدکنندگان شهرستان‌های مختلف استان، از جمله مهدی‌شهر، باید از ظرفیت آن برای عرضه و معرفی محصولات خود بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به برنامه اداره‌کل برای فعال‌سازی بناها و خانه‌های تاریخی از طریق سرمایه‌گذاری و واگذاری به بخش خصوصی، تشریح کرد: بناهای تاریخی نباید بلااستفاده باقی بمانند و با تعریف الگوهای مناسب بهره‌برداری می‌توان ضمن حفاظت از آنها، ظرفیت اقتصادی و گردشگری این مجموعه‌ها را نیز فعال کرد.

او با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و بررسی میدانی پروژه‌ها گفت: برای تصمیم‌گیری درباره طرح‌های گردشگری و میراثی، لازم است شرایط و جزئیات آنها از نزدیک بررسی شود، بر همین اساس، ظرف دو هفته آینده برای بازدید از پروژه‌ها و ظرفیت‌های مطرح‌شده به مهدی‌شهر سفر خواهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: در این بازدید، موضوعاتی همچون مسیر گردشگری سرچشمه زیارت، غار دربند، فضاهای پیشنهادی برای ایجاد موزه، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و سایر پروژه‌های مطرح‌شده با همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر بررسی خواهد شد.

تاجیک تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی، نیازمند تقویت ساختار اجرایی شهرستان و همکاری نزدیک اداره‌کل، شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان تأکید کرد: با تعریف پروژه‌های مشخص، تقسیم مسئولیت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری و تخصصی و پیگیری مستمر، می‌توان زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی مهدی‌شهر را فراهم کرد.

در ادامه این نشست محمد طاهریان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان نیز با اشاره به ظرفیت رویدادهای فرهنگی مهدی‌شهر گفت: رویدادهایی همچون جشنواره ایل سنگسر که از قابلیت ملی برخوردارند، برای استمرار و توسعه به دبیرخانه دائمی و برنامه مشخص سالانه نیاز دارند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: برای تقویت این رویدادها باید مشارکت دستگاه‌هایی همچون شهرداری، شورای اسلامی شهر، امور عشایری و میراث‌فرهنگی در قالب برنامه‌ای مشترک تعریف شود تا فعالیت‌ها به برگزاری یک مراسم محدود نماند و روند توسعه محتوایی و اجرایی آنها استمرار داشته باشد.

او با اشاره به ضرورت ایجاد مسیرهای گردشگری درون‌شهری تصریح کرد: یکی از موضوعات قابل پیگیری، تعریف مسیرها و مقصدهای مشخص برای گردشگران است تا حضور آنان در مهدی‌شهر به بازدیدهای هدفمند و ماندگاری بیشتر منجر شود.

طاهریان همچنین تعیین تکلیف غار دربند را ضروری دانست و گفت: تشکیل کارگروهی مشترک با حضور میراث‌فرهنگی، محیط‌زیست، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه بررسی وضعیت این مجموعه، حفاظت از ظرفیت موجود و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری گردشگری را فراهم کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان اظهار کرد: پروژه پیاده‌راه گردشگری مهدی‌شهر نیز در برنامه‌های استان قرار دارد و با توجه به شرایط اعتباری و اولویت‌های موجود، پیگیری آن در برنامه‌های آتی دنبال خواهد شد.

همچنین حبیب‌الله اقیان، رئیس شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه سنگسر گفت: مهدی‌شهر از پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و برای معرفی بهتر این ظرفیت‌ها، حضور موثرتر میراث‌فرهنگی در پروژه‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر با اشاره به وجود مجموعه‌های شخصی و خانوادگی نگهدارنده فرش، ابزار و آثار قدیمی، ایجاد موزه را یکی از فرصت‌های مهم برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی مهدی‌شهر دانست و افزود: مدیریت شهری برای همکاری در اجرای طرح‌های مشخص و عملیاتی آمادگی دارد.

در ادامه علی‌اکبر معصومیان نیز با تأکید بر اهمیت میراث‌فرهنگی در حفظ هویت تاریخی و اجتماعی شهر اظهار کرد: میراث‌فرهنگی تنها به نگهداری آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه با ریشه‌های فرهنگی، هویت اجتماعی و ظرفیت‌های توسعه‌ای شهر ارتباط مستقیم دارد.

عضو شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر افزود: مهدی‌شهر و منطقه سنگسر از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردارند که می‌توانند مبنای برنامه‌های گسترده‌تری در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و معرفی هویت منطقه قرار گیرند.

او با اشاره به مجموعه ارزشمند فرش‌های گردآوری‌شده توسط خادمیان و همچنین آثار چوبی و ابزارهای قدیمی موجود در مجموعه‌های شخصی شهروندان تصریح کرد: این آثار حاصل سال‌ها علاقه، تلاش و هزینه شخصی هستند و می‌توان با ایجاد فضایی مناسب، آنها را در معرض دید عموم قرار داد.

معصومیان بیان کرد: ایجاد موزه تخصصی می‌تواند علاوه بر نگهداری و نمایش آثار، زمینه آموزش، بازدیدهای فرهنگی و آشنایی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و گردشگران با پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر را فراهم کند و به شکل‌گیری یک مقصد گردشگری درون‌شهری کمک کند.

در ادامه این نشست علیرضا شربتدار، شهردار مهدی‌شهر با تشریح پروژه‌های در دست اجرا و مطالبات مدیریت شهری تصریح کرد: یکی از طرح‌های مهم گردشگری شهر، مسیر سرچشمه زیارت تا امامزاده قاسم است که با توجه به وجود مسیر آب، باغ‌ها، مسجد صاحب‌الزمان و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در محدوده آن، ظرفیت مناسبی برای تبدیل‌شدن به یک محور گردشگری شهری دارد.

شهردار مهدی‌شهر، تعیین تکلیف فضاهای پیرامون امامزاده قاسم، راه‌اندازی موزه، ایجاد دبیرخانه شهر ملی صنایع‌دستی و پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و افزود: شهرداری آمادگی دارد فضای مورد نیاز دبیرخانه شهر ملی صنایع‌دستی و هزینه‌های مرتبط را تأمین کند، اما فعالیت این مجموعه به نیروی متخصص و همراهی میراث‌فرهنگی نیاز دارد.

در ادمه مهدیه سامعی، عضو شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر با اشاره به ظرفیت بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی گفت: هنرمندان مهدی‌شهر، به‌ویژه بانوان فعال در رشته سوزن‌دوزی، از توانمندی‌های ارزشمندی برخوردارند و معرفی آنان در سطح ملی می‌تواند زمینه توسعه و رونق این حوزه را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر افزود: ایجاد فرصت مناسب برای عرضه محصولات هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت بازارچه‌های صنایع‌دستی، نیازمند همکاری و برنامه‌ریزی مشترک میان شهرداری، شورا و میراث‌فرهنگی است.

در پایان او با قدردانی از تعامل شکل‌گرفته میان مدیریت شهری و مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان تاکید کرد: امیدواریم این همکاری‌ها در حوزه صنایع‌دستی، بازارچه و معرفی ظرفیت‌های بانوان با جدیت بیشتری دنبال شود.

در این نشست، شهردار و اعضای شورای اسلامی مهدی‌شهر ضمن تشریح ظرفیت‌ها و مطالبات شهر، موضوعاتی از جمله توسعه مسیر گردشگری سرچشمه زیارت، تعیین تکلیف غار دربند، ایجاد موزه، راه‌اندازی دبیرخانه شهر ملی صنایع‌دستی، تأمین زیرساخت‌ها و بهره‌مندی از اعتبارات استانی را مطرح کردند.

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