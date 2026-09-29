به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی لعل‌بار امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: موزه و نمایشگاه سنگ نیم‌ور امسال در فضایی به مساحت ۱۷۰ مترمربع و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری نیم‌ور و شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ برپا می‌شود و تلاش شده است در دوره جدید، روایت جامع‌تری از جایگاه سنگ در پیشینه تاریخی، فرهنگی و صنعتی منطقه ارائه شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان محلات افزود: یکی از بخش‌های شاخص موزه و نمایشگاه امسال، نمایش اشیای تاریخی مرتبط با سنگ و معدنکاری سنتی است که با هدف آشنایی بازدیدکنندگان با شیوه‌های استخراج، فرآوری و استفاده از سنگ در گذشته و معرفی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در دوره‌های مختلف طراحی شده است.

او ادامه داد: همچنین مجموعه‌ای از تصاویر معادن، انواع سنگ‌ها و فعالیت‌های مرتبط با استخراج و فرآوری سنگ در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا بخشی از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و صنعتی منطقه در حوزه سنگ به تصویر کشیده شود.

لعل‌بار با اشاره به اجرای کمپین «سنگ و میراث فرهنگی» در این رویداد گفت: این کمپین با رویکردی تعاملی و با هدف ایجاد گفت‌وگو و مشارکت میان فعالان صنعت سنگ، کارشناسان، دوستداران میراث فرهنگی و عموم مردم برگزار می‌شود تا زمینه توجه بیشتر به ارتباط میان صنعت سنگ، حفاظت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی منطقه فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان محلات تصریح کرد: رویکرد امسال موزه و نمایشگاه سنگ نیم‌ور، معرفی سنگ تنها به عنوان یک ماده معدنی و صنعتی نیست، بلکه تلاش می‌شود سنگ به عنوان بخشی از تاریخ، فرهنگ، معماری و هویت منطقه معرفی شود و بازدیدکنندگان با ابعاد مختلف این ظرفیت ارزشمند آشنا شوند.

او خاطرنشان کرد: موزه و نمایشگاه سنگ نیم‌ور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه و ارائه روایت‌های متنوع از سنگ و معدنکاری، امسال نیز میزبان گردشگران، فعالان صنعت سنگ، کارشناسان و علاقه‌مندان خواهد بود.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ نیم‌ور از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در محل دائمی نمایشگاهی سنگ نیم‌ور برگزار می‌شود.

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