به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، رویداد گردشگری کودک با شعار «کرمان برای کودکان» سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ و هم‌زمان با ایام هفته گردشگری با حضور جمعی از دانش‌آموزان و با همکاری انجمن گردشگری کودکان کرمان برگزار شد.

در این برنامه، کودکان و نوجوانان ضمن حضور در مجموعه تاریخی گنجعلیخان، از حمام گنجعلیخان، موزه سیم و زر ابراهیم‌خان و کاروانسرای تاریخی این مجموعه بازدید کردند و با بخشی از تاریخ، معماری و ظرفیت‌های فرهنگی شهر کرمان آشنا شدند.

بخش دیگری از این رویداد به فعالیت‌های خلاقانه و مشارکتی اختصاص داشت، به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان با طراحی و نقش‌آفرینی بناها و اماکن تاریخی کرمان بر روی قطعات خشت خام، در ساخت «دیوار خشتی یادمان رویداد گردشگری کودک» مشارکت کردند، یادمانی که نمادی از پیوند کودکان با میراث‌فرهنگی و تعلق خاطر نسل آینده به هویت تاریخی این سرزمین خواهد بود.

برگزاری این رویداد با رویکرد آموزشی و فرهنگی، بیانگر اهمیت آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم گردشگری، میراث‌فرهنگی و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی است، چراکه نهادینه‌سازی این مفاهیم از سنین پایین، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و علاقه‌مند به حفظ و معرفی داشته‌های فرهنگی خواهد بود.

کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند که آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه میراث‌فرهنگی و گردشگری، افزون بر تقویت هویت فرهنگی، می‌تواند در آینده به توسعه فرهنگ سفر، افزایش مشارکت اجتماعی و تربیت سفیران کوچک گردشگری برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان منجر شود.

رویداد «کرمان برای کودکان» در هفته گردشگری، نمونه‌ای از پیوند آموزش، تجربه و خلاقیت بود، برنامه‌ای که تلاش کرد با زبانی متناسب با دنیای کودکان و نوجوانان، آنان را با ارزش‌های میراث‌فرهنگی و اهمیت صیانت از گنجینه‌های تاریخی آشنا کند.

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