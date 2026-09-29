به گزارش خبرنگار میراث آریا، پروانه عسگری رئیس اداره میراث‌فرهنگی سلطانیه روز ۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به‌مناسبت هفته گردشگری و با هدف ایجاد فضایی پویا برای معرفی هنرهای سنتی، نمایشگاهی از آثار شاخص صنایع‌دستی هنرمندان شهرستان سلطانیه از ۵ تا ۱۱ مهرماه در محل مجموعه تاریخی چلپی‌اوغلی برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه با اشاره به جایگاه ویژه صنایع‌دستی در اقتصاد گردشگری افزود: صنایع‌دستی تنها یک کالا نیست، بلکه شناسنامه فرهنگی و هنری هر منطقه است. برگزاری این نمایشگاه در جوار بنای تاریخی چلپی‌اوغلی، فرصتی مغتنم است تا گردشگرانی که برای بازدید از ابنیه تاریخی به سلطانیه سفر می‌کنند، از نزدیک با ظرافت‌های هنر دست صنعتگران ما نیز آشنا شوند و این تعامل، تجربه سفر آنان را غنی‌تر می‌کند.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان محلی در این ایام تصریح کرد: در این نمایشگاه که همزمان با روز جهانی گردشگری افتتاح شده، تنوعی از رشته‌های صنایع‌دستی بومی منطقه از جمله، سفالگری، گلیم‌بافی و…عرضه شده است. هدف اصلی ما در این اداره، علاوه بر عرضه محصولات، ترویج فرهنگ خرید محصولات بومی به عنوان “سوغات ماندگار” سلطانیه است که می‌تواند نقش موثری در بهبود معیشت هنرمندان و توسعه پایدار گردشگری شهرستان داشته باشد.

عسگری ضمن دعوت از تمامی گردشگران و هم‌استانی‌ها برای بازدید از این رویداد، خاطرنشان کرد: مجموعه چلپی‌اوغلی به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری، پتانسیل بالایی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی دارد. ما در هفته گردشگری، تلاش کرده‌ایم با برنامه‌های متنوع، فضایی خاطره‌انگیز برای مسافران فراهم کنیم. امیدواریم این نمایشگاه گامی مؤثر در جهت معرفی هرچه بهتر هنرمندان سلطانیه و تثبیت این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان باشد.

او در پایان ضمن قدردانی از مشارکت هنرمندان در برپایی این نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی در مناسبت‌های مختلف تداوم یابد و به تقویت زیرساخت‌های فروش صنایع‌دستی در شهرستان سلطانیه منجر شود.

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