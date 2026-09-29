کارگاه «هوش مصنوعی در گردشگری» برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در تشریح این خبر، اظهار کرد: این کارگاه با هدف آشنایی فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری با مبانی هوش مصنوعی و ظرفیت‌های این فناوری در صنعت گردشگری برگزار شد.

او اضافه کرد: مدرس کارگاه ابتدا به تشریح مبانی هوش مصنوعی و اهمیت داده در توسعه فناوری‌های نوین پرداخت و کاربردهای این فناوری در صنعت گردشگری را معرفی کرد.

خاکسار افزود: در ادامه مباحثی درباره ابزارهای هوش مصنوعی و ظرفیت‌های آن برای استفاده در بخش‌های مختلف گردشگری ارائه شد، همچنین شرکت‌کنندگان با نمونه‌هایی از ابزارهای کاربردی هوش مصنوعی و شیوه استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های تخصصی گردشگری آشنا شدند.

او تصریح کرد: این کارگاه به مناسبت هفته گردشگری و با هدف ارتقای دانش و مهارت فعالان حوزه گردشگری در زمینه فناوری‌های نوین در سالن همایش تالار قرآن برگزار شد.

قابل ذکر است؛ مدرس این کارگاه حسن بشیری عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان بود.

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