به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با سومین روز از هفته گردشگری، روز ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نشست تخصصی «شناسایی ظرفیت‌های فناورانه در حوزه گردشگری» با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی و رئیس پارک علم و فناوری زنجان برگزار شد، بر استفاده از هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و راه‌کارهای فناورانه برای رفع چالش‌های صنعت گردشگری و تسهیل سفر برای همگان تأکید شد. نشست مشترکی با محوریت «شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و زمینه‌سازی همکاری‌های دوجانبه» با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و رئیس پارک علم و فناوری زنجان، به همراه نمایندگان شرکت‌های عضو این پارک و معاون گردشگری و کارکنان اداره کل برگزار شد.

سید میکائیل موسوی، در این نشست با تأکید بر لزوم تحول دیجیتال در صنعت گردشگری استان، اظهار کرد: هفته گردشگری فرصتی است تا نه تنها به داشته‌های سنتی خود ببالیم، بلکه به افق‌های پیش‌رو و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوظهور نیز بیندیشیم. استان زنجان ظرفیت‌های بالایی دارد که معرفی آن‌ها به شیوه‌های نوین، ارتقای خدمات و بازطراحی هوشمندانه فرآیندهای گردشگری را طلب می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل را بحث دسترس‌پذیری دانست و گفت: گردشگری حق آحاد جامعه است. تفاوت‌های سنی، محدودیت‌های جسمی-حرکتی، بینایی و شنوایی نباید مانعی برای تجربه سفر باشد. فناوری باید در خدمت حل این چالش باشد؛ لذا استفاده از ابزارهای هوشمند برای ارزیابی دقیق شرایط هتل‌ها، موزه‌ها و اماکن تاریخی و تطبیق آن‌ها با استانداردهای جهانیِ دسترس‌پذیری، ضرورتی است که در دستور کار داریم.

او بیان کرد: هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک دستیار قدرتمند، خدمات را متناسب با نیاز هر گردشگر شخصی‌سازی کند. پیشنهاد مسیرهای سفر بر اساس علاقه و نیازهای خاص افراد، و همچنین شناسایی و رفع هوشمندانه موانع فیزیکی و اطلاعاتی در مقاصد گردشگری، از اهداف کلیدی ما در همکاری با مجموعه‌های فناور است.

ظرفیت‌شناسی دانش‌بنیان‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی

در ادامه این نشست، احسان خواصی، ضمن تأکید بر هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجرایی بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان زنجان در حوزه‌های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی، توانمندی‌های بالایی دارند که می‌تواند گره‌گشای مسائل صنعت گردشگری باشد. ما آمادگی داریم تا نیازهای واقعی این صنعت را به پروژه‌های فناورانه تبدیل کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان با یادآوری پروژه‌های موفق پیشین گفت: اجرای بازی‌های فناورانه با محوریت گنبد سلطانیه که امکان بازدید مجازی از ادوار تاریخی این بنای جهانی را فراهم می‌کند، تنها یک نمونه از توانایی‌های بومی ماست. این ایده‌ها اگر با سرمایه‌گذاری مناسب همراه شوند، به محصولات درآمدزا و پایدار در زنجیره ارزش گردشگری بدل خواهند شد.

او افزود: همچنین با خبر دادن از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «مرکز نوآوری هوش مصنوعی در صنعت» در استان، ابراز امیدواری کرد که این مرکز به یکی از کانون‌های اصلی حل معضلات و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری تبدیل شود.

در پایان این نشست، نمایندگان شرکت‌های فناور به ارائه توانمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف دیجیتال پرداختند و مقرر شد کارگروهی جهت تدوین نقشه راه عملیاتی برای اجرای پروژه‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و پارک علم و فناوری تشکیل شد.

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