به گزارش خبرنگار میراث آریا: رضا همتی، معاون گردشگری تهران، با تبریک هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری، از برگزاری رویداد تخصصی «تهران، آینده گردشگری» با محوریت تحول دیجیتال و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این رویداد تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط میان بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها، زمینه شکل‌گیری نگاه تازه‌ای به آینده گردشگری پایتخت را فراهم کند.

همتی با اشاره به تحولات سریع فناوری در صنعت گردشگری اظهار کرد: «امروز فناوری و هوش مصنوعی دیگر موضوعی مربوط به آینده نیستند؛ بلکه بخشی از واقعیت امروز صنعت گردشگری جهان هستند و ما نیز باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای کشور، برای این تحول آماده باشیم.»

وی افزود: «تهران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، هنری، شهری، طبیعی، سلامت، غذا، خرید، رویداد و گردشگری علمی برخوردار است، اما برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها به روایت جدید، ابزارهای نوین و مدل‌های خلاقانه معرفی و ارائه خدمات نیاز داریم.»

تهران؛ مقصدی فراتر از پایتخت اداری

معاون گردشگری تهران با بیان اینکه تهران باید بیش از گذشته به‌عنوان یک مقصد گردشگری معرفی شود، گفت: «تهران فقط پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور نیست؛ تهران یک مقصد گردشگری با مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها، تجربه‌ها و رویدادهاست و باید این ظرفیت را به شکلی حرفه‌ای و متناسب با نیاز گردشگران امروز معرفی کنیم.»

به گفته همتی، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: «از طراحی سامانه‌های هوشمند معرفی جاذبه‌ها و ارائه خدمات چندزبانه گرفته تا تحلیل رفتار گردشگران، پیشنهاد مسیرهای سفر، تولید محتوای هوشمند، تورهای مجازی، واقعیت افزوده و مدیریت هوشمند مقصد، ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند تجربه گردشگران را ارتقا دهد.»

تأکید بر نقش بخش خصوصی و استارتاپ‌ها

همتی با تأکید بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در آینده گردشگری تهران اظهار کرد: «اگر قرار است گردشگری تهران متحول شود، این تحول باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی اتفاق بیفتد. تشکل‌های حرفه‌ای، شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای گردشگری باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.»

وی افزود: «دانشگاه‌ها و پژوهشگران نیز باید بیش از گذشته به مسائل واقعی صنعت گردشگری نزدیک شوند و دانش و ایده‌های خود را به راهکارهای اجرایی تبدیل کنند.»

معاون گردشگری تهران، رویداد «تهران، آینده گردشگری» را فرصتی برای ایجاد همین ارتباط دانست و گفت: «هدف ما این است که این رویداد صرفاً یک برنامه مناسبتی نباشد؛ بلکه بستری برای گفت‌وگو، شبکه‌سازی، معرفی ایده‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان فعالان گردشگری و فناوری باشد.»

افتتاح با حضور مدیران گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی

همتی از حضور مدیران ارشد حوزه گردشگری در مراسم افتتاحیه این رویداد خبر داد و گفت: «مراسم افتتاحیه با حضور دکتر محسنی، معاون گردشگری کشور، دکتر طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، و جمعی از روسای تشکل‌های حرفه‌ای و نمایندگان بخش خصوصی گردشگری برگزار خواهد شد.»

وی افزود: حضور مجموعه‌های مختلف دولتی، تشکل‌های حرفه‌ای، فعالان اقتصادی، شرکت‌های فناور و دانشگاهیان در این رویداد می‌تواند به شکل‌گیری گفت‌وگویی مشترک درباره مسیر آینده گردشگری تهران کمک کند.

از ایده تا اقدام

معاون گردشگری تهران درباره برنامه‌های جانبی رویداد نیز گفت: «در کنار برنامه اصلی، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی، ارائه و معرفی ایده‌های نوآورانه، تقدیر از ایده‌های برتر، تجلیل از برگزیدگان و برگزاری مسابقه نیز پیش‌بینی شده است.»

همتی تأکید کرد: «ما به دنبال این هستیم که ایده‌های مطرح‌شده در این رویداد به مرحله گفت‌وگو محدود نشوند و در صورت امکان، مسیر حمایت، همکاری و اجرای آنها نیز دنبال شود.»

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گردشگری هوشمند اظهار کرد: «آینده گردشگری تهران در گروی پیوند میان تجربه انسانی، هویت فرهنگی، خلاقیت، فناوری و سرمایه‌گذاری است. هوش مصنوعی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه گردشگری باشد، اما این فناوری باید در خدمت هویت، فرهنگ و تجربه اصیل مقصد قرار گیرد.»

تهران؛ آینده گردشگری

همتی در پایان گفت: «تهران ظرفیت آن را دارد که به یکی از مقاصد مهم گردشگری شهری، فرهنگی، رویداد و خلاق در منطقه تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، باید از امروز درباره آینده فکر کنیم و برای آن اقدام کنیم.»

وی افزود: «رویداد تهران، آینده گردشگری می‌تواند آغاز یک گفت‌وگوی جدی و مستمر درباره آینده گردشگری پایتخت باشد؛ گفت‌وگویی که از ایده آغاز شود، به همکاری برسد و در نهایت به اقدام و نتیجه ملموس منتهی شود.»

رویداد تخصصی «تهران، آینده گردشگری» با محوریت «تحول گردشگری با دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی» در روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در هتل نورحیات تهران برگزار می‌شود.

نشانی: انتهای خیابان سمیه، بین خیابان پورموسی و درخشان، هتل نورحیات تهران.

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