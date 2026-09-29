۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۲

معاون گردشگری استان تهران:

«تهران، آینده گردشگری» مسیر ورود پایتخت به گردشگری هوشمند را ترسیم می‌کند

«تهران، آینده گردشگری» مسیر ورود پایتخت به گردشگری هوشمند را ترسیم می‌کند

رویداد «تهران، آینده گردشگری» با حضور معاون گردشگری کشور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران و روسای تشکل‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا: رضا همتی، معاون گردشگری تهران، با تبریک هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری، از برگزاری رویداد تخصصی «تهران، آینده گردشگری» با محوریت تحول دیجیتال و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این رویداد تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط میان بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها، زمینه شکل‌گیری نگاه تازه‌ای به آینده گردشگری پایتخت را فراهم کند.

همتی با اشاره به تحولات سریع فناوری در صنعت گردشگری اظهار کرد: «امروز فناوری و هوش مصنوعی دیگر موضوعی مربوط به آینده نیستند؛ بلکه بخشی از واقعیت امروز صنعت گردشگری جهان هستند و ما نیز باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای کشور، برای این تحول آماده باشیم.»

وی افزود: «تهران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، هنری، شهری، طبیعی، سلامت، غذا، خرید، رویداد و گردشگری علمی برخوردار است، اما برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها به روایت جدید، ابزارهای نوین و مدل‌های خلاقانه معرفی و ارائه خدمات نیاز داریم.»

تهران؛ مقصدی فراتر از پایتخت اداری

معاون گردشگری تهران با بیان اینکه تهران باید بیش از گذشته به‌عنوان یک مقصد گردشگری معرفی شود، گفت: «تهران فقط پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور نیست؛ تهران یک مقصد گردشگری با مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها، تجربه‌ها و رویدادهاست و باید این ظرفیت را به شکلی حرفه‌ای و متناسب با نیاز گردشگران امروز معرفی کنیم.»

به گفته همتی، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: «از طراحی سامانه‌های هوشمند معرفی جاذبه‌ها و ارائه خدمات چندزبانه گرفته تا تحلیل رفتار گردشگران، پیشنهاد مسیرهای سفر، تولید محتوای هوشمند، تورهای مجازی، واقعیت افزوده و مدیریت هوشمند مقصد، ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند تجربه گردشگران را ارتقا دهد.»

تأکید بر نقش بخش خصوصی و استارتاپ‌ها

همتی با تأکید بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در آینده گردشگری تهران اظهار کرد: «اگر قرار است گردشگری تهران متحول شود، این تحول باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی اتفاق بیفتد. تشکل‌های حرفه‌ای، شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای گردشگری باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.»

وی افزود: «دانشگاه‌ها و پژوهشگران نیز باید بیش از گذشته به مسائل واقعی صنعت گردشگری نزدیک شوند و دانش و ایده‌های خود را به راهکارهای اجرایی تبدیل کنند.»

معاون گردشگری تهران، رویداد «تهران، آینده گردشگری» را فرصتی برای ایجاد همین ارتباط دانست و گفت: «هدف ما این است که این رویداد صرفاً یک برنامه مناسبتی نباشد؛ بلکه بستری برای گفت‌وگو، شبکه‌سازی، معرفی ایده‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان فعالان گردشگری و فناوری باشد.»

افتتاح با حضور مدیران گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی

همتی از حضور مدیران ارشد حوزه گردشگری در مراسم افتتاحیه این رویداد خبر داد و گفت: «مراسم افتتاحیه با حضور دکتر محسنی، معاون گردشگری کشور، دکتر طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، و جمعی از روسای تشکل‌های حرفه‌ای و نمایندگان بخش خصوصی گردشگری برگزار خواهد شد.»

وی افزود: حضور مجموعه‌های مختلف دولتی، تشکل‌های حرفه‌ای، فعالان اقتصادی، شرکت‌های فناور و دانشگاهیان در این رویداد می‌تواند به شکل‌گیری گفت‌وگویی مشترک درباره مسیر آینده گردشگری تهران کمک کند.

از ایده تا اقدام

معاون گردشگری تهران درباره برنامه‌های جانبی رویداد نیز گفت: «در کنار برنامه اصلی، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی، ارائه و معرفی ایده‌های نوآورانه، تقدیر از ایده‌های برتر، تجلیل از برگزیدگان و برگزاری مسابقه نیز پیش‌بینی شده است.»

همتی تأکید کرد: «ما به دنبال این هستیم که ایده‌های مطرح‌شده در این رویداد به مرحله گفت‌وگو محدود نشوند و در صورت امکان، مسیر حمایت، همکاری و اجرای آنها نیز دنبال شود.»

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گردشگری هوشمند اظهار کرد: «آینده گردشگری تهران در گروی پیوند میان تجربه انسانی، هویت فرهنگی، خلاقیت، فناوری و سرمایه‌گذاری است. هوش مصنوعی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه گردشگری باشد، اما این فناوری باید در خدمت هویت، فرهنگ و تجربه اصیل مقصد قرار گیرد.»

تهران؛ آینده گردشگری

همتی در پایان گفت: «تهران ظرفیت آن را دارد که به یکی از مقاصد مهم گردشگری شهری، فرهنگی، رویداد و خلاق در منطقه تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، باید از امروز درباره آینده فکر کنیم و برای آن اقدام کنیم.»

وی افزود: «رویداد تهران، آینده گردشگری می‌تواند آغاز یک گفت‌وگوی جدی و مستمر درباره آینده گردشگری پایتخت باشد؛ گفت‌وگویی که از ایده آغاز شود، به همکاری برسد و در نهایت به اقدام و نتیجه ملموس منتهی شود.»

رویداد تخصصی «تهران، آینده گردشگری» با محوریت «تحول گردشگری با دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی» در روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در هتل نورحیات تهران برگزار می‌شود.

نشانی: انتهای خیابان سمیه، بین خیابان پورموسی و درخشان، هتل نورحیات تهران.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070700743
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha