به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه شنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی هم‌زمان با هفته گردشگری و در دیدار با جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و جمعی از معاونان این اداره‌کل، با اشاره به هم‌زمانی هفته گردشگری با هفته گرامیداشت دفاع مقدس اظهار کرد: میراث‌فرهنگی صرفاً به بناها و آثار تاریخی یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه شخصیت‌ها، بزرگان، رزمندگان، شهدا و ایثارگران نیز بخشی از میراث ارزشمند و ماندگار ملت‌ها هستند و سبک زندگی، مدیریت و رفتار آنان می‌تواند برای نسل‌های آینده درس‌آموز باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به شخصیت‌های تاریخی و ملی ایران افزود: از ستارخان، باقرخان و امیرکبیر گرفته تا شخصیت‌های بزرگ ملی، مذهبی و سیاسی و همچنین سرداران و فرماندهان شهید دفاع مقدس، همگی بخشی از میراث هویتی ملت ایران محسوب می‌شوند و معرفی این سرمایه‌های انسانی می‌تواند به تقویت هویت تاریخی و فرهنگی جامعه کمک کند.

او با اشاره به جایگاه شهید حاج قاسم سلیمانی در هویت ملی کشور گفت: شخصیت‌های بزرگ هر ملت بخشی از هویت و میراث آن ملت هستند و شهید سلیمانی نیز به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته و ماندگار تاریخ معاصر ایران، بخشی از این میراث به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین با قدردانی از همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی استان در برگزاری اجتماعات شب‌های اقتدار در جوار کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان تصریح کرد: حضور مردم در چنین برنامه‌هایی موجب می‌شود شهروندان بیش از گذشته با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بناهای ارزشمند استان آشنا شوند و ارتباط جامعه با میراث‌فرهنگی تقویت شود.

امام جمعه سمنان با اشاره به تخریب و غارت آثار تاریخی در برخی کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای منطقه نشان می‌دهد که در صورت تسلط بیگانگان بر یک کشور، میراث‌فرهنگی آن نیز از تعرض در امان نخواهد بود، ازاین‌رو صیانت از بناها، آثار و داشته‌های تاریخی و فرهنگی، بخشی از حفاظت از هویت و سرمایه‌های یک ملت است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی استان سمنان، به‌ویژه در حوزه سفال و سرامیک اظهار کرد: در نقاط مختلف استان ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه سفال و سرامیک وجود دارد و هنرمندان این عرصه از توانمندی مناسبی برای حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی برخوردار هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی افزود: باید برای توسعه آموزش، تولید، بازار و اشتغال جوانان در حوزه صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شود و به جای اینکه صرفاً منتظر مراجعه هنرمندان باشیم، باید برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و حتی ایجاد ظرفیت‌های جدید اقدام کنیم، به‌ویژه اینکه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز سفال نیز در استان سمنان وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد فرهنگی و اقتصادی گردشگری گفت: گردشگری لزوماً به معنای فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و فرهنگی نیست، بلکه می‌توان از این ظرفیت برای معرفی طبیعت، آثار تاریخی، بناهای قدیمی، غذاهای سنتی و جاذبه‌های فرهنگی کشور استفاده کرد و در عین حال ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه را نیز حفظ کرد.

او با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و روایات درباره گردش در زمین و مشاهده آثار و سرگذشت اقوام گذشته بیان کرد: گردش و مشاهده آثار تاریخی تنها برای تماشای زیبایی‌ها نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای شناخت سرگذشت ملت‌ها و عبرت گرفتن از گذشته باشد و در کنار آن، انسان باید هدف اصلی زندگی و ارتباط خود با خداوند را نیز مورد توجه قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی با تأکید بر امکان فعالیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری و درآمدزایی از این بخش تصریح کرد: فعالیت اقتصادی در حوزه گردشگری اشکالی ندارد، اما در کنار انگیزه اقتصادی باید پیوست فرهنگی و توجه به ارزش‌های جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر صرفاً انگیزه اقتصادی ملاک عمل باشد، ممکن است در بلندمدت آسیب‌هایی متوجه فرهنگ جوامع محلی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان درباره توسعه بوم‌گردی نیز بیان کرد: می‌توان از ظرفیت طبیعت، بناهای تاریخی و جاذبه‌های محلی برای توسعه بوم‌گردی استفاده کرد، گردشگران را با غذاهای سنتی و فرهنگ هر منطقه آشنا کرد و برای مردم محلی اشتغال ایجاد کرد، اما در این مسیر نباید باورها، فرهنگ و سبک زندگی جامعه محلی تحت‌الشعاع توسعه گردشگری قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی محله‌های قدیمی شهر سمنان، بر ضرورت احیای خانه‌های تاریخی تأکید کرد و گفت: برخی بناهای تاریخی که در فهرست میراث‌فرهنگی قرار دارند، امکان تخریب ندارند و از سوی دیگر مالکان آنها نیز توان مالی لازم برای مرمت و بازسازی را ندارند بنابراین باید برای مرمت، احیا و بهره‌برداری مناسب از این بناها با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برنامه مشخصی تدوین شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در تبدیل صنایع‌دستی به نمادهای شناخته‌شده ملی خاطرنشان کرد: استان سمنان نیز می‌تواند با طراحی و اقدام منسجم، ظرفیت سفال و سرامیک خود را توسعه دهد و از این طریق زمینه اشتغال و درآمدزایی برای جوانان و هنرمندان این حوزه را فراهم کند.

در این دیدار، جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، گزارشی از عملکرد این اداره‌کل در حوزه‌های توسعه گردشگری، احیای بافت‌های تاریخی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان ارائه کرد.

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