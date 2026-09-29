به گزارش خبرنگار میراث آریا: رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران، امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه، با تبریک فرارسیدن روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری گفت: امسال در کنار برنامه‌های مرکز استان، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و مردمی در شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود که با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده، حمایت از جوامع محلی و تقویت گردشگری در مناطق مختلف استان طراحی شده‌اند.

همتی با تأکید بر اینکه «گردشگری تهران فقط به پایتخت محدود نمی‌شود» اظهار کرد: شهرستان‌های استان تهران از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، طبیعی، فرهنگی، روستایی، صنایع‌دستی و گردشگری غذا برخوردارند و هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها به مردم و گردشگران است.

وی افزود: در فیروزکوه برنامه معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده شهرستان در اپلیکیشن «فیروزکوه من» برگزار می‌شود و همچنین بازارچه سنتی و صنایع‌دستی در روستاهای طرود و سرجمن با هدف معرفی تولیدات محلی و حمایت از هنرمندان و فعالان روستایی برپا خواهد شد.

معاون گردشگری استان تهران ادامه داد: در دماوند نیز مسابقه «دماوند را از نگاه هوش مصنوعی ببین» برگزار می‌شود که استفاده از فناوری و نگاه خلاقانه نسل جدید در معرفی ظرفیت‌های گردشگری را دنبال می‌کند.

به گفته همتی، در شهرستان پیشوا نیز تور رایگان بازدید از جاذبه‌های تاریخی برگزار خواهد شد و در شهرستان پردیس جشنواره گردشگری غذا با عنوان «میراث نان و خورش شهرستان پردیس» برگزار می‌شود.

*گردشگری مردمی؛ محور برنامه‌های شهرستانی*

همتی با اشاره به رویکرد مردمی برنامه‌های امسال گفت: «یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌های هفته گردشگری، حضور و مشارکت مردم و جوامع محلی است. گردشگری زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که مردم منطقه، هنرمندان، تولیدکنندگان، فعالان گردشگری و کسب‌وکارهای محلی در آن نقش مستقیم داشته باشند.»

وی افزود: «بازارچه‌های صنایع‌دستی، جشنواره‌های غذا، تورهای گردشگری و برنامه‌های معرفی جاذبه‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی توانمندی‌های شهرستان‌ها و رونق اقتصادی جوامع محلی نیز کمک کنند.»

معاون گردشگری استان تهران همچنین با اشاره به استفاده از فناوری در برخی برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: «امروز ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی می‌توانند شیوه معرفی مقاصد گردشگری را متحول کنند و ما باید از این ظرفیت برای ارتباط مؤثرتر با نسل جدید و معرفی خلاقانه جاذبه‌های استان استفاده کنیم.»

همتی در پایان گفت: «هفته گردشگری فرصتی است تا همه ظرفیت‌های گردشگری استان تهران دیده شوند؛ از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی تا غذاهای محلی، صنایع‌دستی، روستاها و مقاصدی که هنوز برای بسیاری از گردشگران ناشناخته‌اند.»

وی تأکید کرد: «هدف ما این است که با مشارکت مردم، فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های گردشگری و مدیریت‌های شهرستانی، تهران را به‌عنوان استانی با تنوع بالای مقاصد و تجربه‌های گردشگری معرفی کنیم.»

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