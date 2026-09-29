۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵

برنامه‌های متنوع هفته گردشگری در تهران اجرا می‌شود

برنامه‌های متنوع هفته گردشگری در تهران اجرا می‌شود

معاون گردشگری استان تهران از اجرای برنامه‌های متنوع گردشگری در شهرستان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا: رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران، امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه، با تبریک فرارسیدن روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری گفت: امسال در کنار برنامه‌های مرکز استان، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و مردمی در شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود که با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده، حمایت از جوامع محلی و تقویت گردشگری در مناطق مختلف استان طراحی شده‌اند.

همتی با تأکید بر اینکه «گردشگری تهران فقط به پایتخت محدود نمی‌شود» اظهار کرد: شهرستان‌های استان تهران از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، طبیعی، فرهنگی، روستایی، صنایع‌دستی و گردشگری غذا برخوردارند و هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها به مردم و گردشگران است.

وی افزود: در فیروزکوه برنامه معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده شهرستان در اپلیکیشن «فیروزکوه من» برگزار می‌شود و همچنین بازارچه سنتی و صنایع‌دستی در روستاهای طرود و سرجمن با هدف معرفی تولیدات محلی و حمایت از هنرمندان و فعالان روستایی برپا خواهد شد.

معاون گردشگری استان تهران ادامه داد: در دماوند نیز مسابقه «دماوند را از نگاه هوش مصنوعی ببین» برگزار می‌شود که استفاده از فناوری و نگاه خلاقانه نسل جدید در معرفی ظرفیت‌های گردشگری را دنبال می‌کند.

به گفته همتی، در شهرستان پیشوا نیز تور رایگان بازدید از جاذبه‌های تاریخی برگزار خواهد شد و در شهرستان پردیس جشنواره گردشگری غذا با عنوان «میراث نان و خورش شهرستان پردیس» برگزار می‌شود.

*گردشگری مردمی؛ محور برنامه‌های شهرستانی*

همتی با اشاره به رویکرد مردمی برنامه‌های امسال گفت: «یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌های هفته گردشگری، حضور و مشارکت مردم و جوامع محلی است. گردشگری زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که مردم منطقه، هنرمندان، تولیدکنندگان، فعالان گردشگری و کسب‌وکارهای محلی در آن نقش مستقیم داشته باشند.»

وی افزود: «بازارچه‌های صنایع‌دستی، جشنواره‌های غذا، تورهای گردشگری و برنامه‌های معرفی جاذبه‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی توانمندی‌های شهرستان‌ها و رونق اقتصادی جوامع محلی نیز کمک کنند.»

معاون گردشگری استان تهران همچنین با اشاره به استفاده از فناوری در برخی برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: «امروز ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی می‌توانند شیوه معرفی مقاصد گردشگری را متحول کنند و ما باید از این ظرفیت برای ارتباط مؤثرتر با نسل جدید و معرفی خلاقانه جاذبه‌های استان استفاده کنیم.»

همتی در پایان گفت: «هفته گردشگری فرصتی است تا همه ظرفیت‌های گردشگری استان تهران دیده شوند؛ از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی تا غذاهای محلی، صنایع‌دستی، روستاها و مقاصدی که هنوز برای بسیاری از گردشگران ناشناخته‌اند.»

وی تأکید کرد: «هدف ما این است که با مشارکت مردم، فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های گردشگری و مدیریت‌های شهرستانی، تهران را به‌عنوان استانی با تنوع بالای مقاصد و تجربه‌های گردشگری معرفی کنیم.»

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کد خبر 1405070700745
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

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