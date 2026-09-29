دورهمی فعالان گردشگری یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این مراسم شامگاه دوشنبه، ششم مهرماه، به همت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در کمپ کویری شهر آفتاب برگزار شد.

این برنامه با اجرای بخش‌های شاد و متنوع و اجرای زنده موسیقی همراه بود و فعالان حوزه گردشگری در فضایی صمیمی و شاد، هفته گردشگری را گرامی داشتند.

در پایان این مراسم، از پیشکسوتان حوزه گردشگری، رؤسای انجمن‌های گردشگری و کارکنان بخش گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های آنان در حوزه گردشگری تجلیل شد.

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