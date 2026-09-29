به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، روز ۶ مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، با اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی اظهار کرد: صیانت از هویت تاریخی و میراث‌فرهنگی، نیازمند تسلط کامل نیروهای حفاظتی بر ابعاد حقوقی و قضایی است. در همین راستا، به‌منظور ارتقای توانمندی کارکنان در اجرای مأموریت‌های محوله و رویارویی صحیح با مسائل قضایی در حوزه استحفاظی، این کارگاه آموزشی تخصصی برگزار شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این دوره آموزشی دو ساعته با حضور ارزشمند دکتر سعید بیگدلی، معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زنجان، در محل دفتر فرماندهی یگان حفاظت تشکیل شد و سرفصل‌های مهمی در زمینه مسئولیت‌های مدنی و وظایف ضابطین دادگستری در مواجهه با تخلفات علیه آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ حبیبیان با تأکید بر نقش کلیدی پرسنل یگان حفاظت به عنوان «ضابطین خاص دادگستری» تصریح کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در پرونده‌های مربوط به تخریب یا تعرض به آثار باستانی، ضروری است که نیروهای ما علاوه بر آمادگی جسمانی، از تسلط کافی بر قوانین مرتبط و رویه‌های قضایی برخوردار باشند تا بتوانند در فرآیند تشکیل پرونده و پیگیری‌های قانونی، دقیق و اثرگذار عمل کنند.

فرمانده یگان حفاظت استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: این سلسله‌نشست‌های آموزشی با هدف بازآموزی قوانین و افزایش سطح آگاهی همکاران، در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و امیدواریم با تعامل مستمر با دستگاه قضایی استان، شاهد تقویت بیش از پیش ضریب حفاظتی آثار تاریخی و فرهنگی در سراسر استان باشیم.

در بخش پایانی این نشست تخصصی، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که طی آن کارکنان یگان حفاظت، چالش‌ها و ابهامات موجود در مأموریت‌های روزمره خود را مطرح کردند و دکتر بیگدلی، معاون دادستان زنجان، با ارائه توضیحات حقوقی، راهکارهای قانونی لازم برای اجرای بهینه مأموریت‌ها و مواجهه با مسائل قضایی را تشریح کرد.

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