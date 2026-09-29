پنج پروژه گردشگری در خراسان شمالی افتتاح شد

یه گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری در این باره اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل یک هلدینیگ سرمایه‌گذاری و گردشگری کارآفرینی و یک اردوگاه گردشگری در شهرستان بجنورد، یک سفره خانه سنتی و یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان سملقان و یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان راز و جرگلان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این چهار پروژه را در مجموع ۸۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌های گردشگری بطور مستقیم برای ۳۶ نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.

دیناری در پایان گفت: هفته بزرگداشت گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و همچنین ارائه دستاوردها و توانمندی‌های فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه است.

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