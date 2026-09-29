۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸

پنج پروژه گردشگری در خراسان شمالی افتتاح شد

پنج پروژه گردشگری در خراسان شمالی افتتاح شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی از افتتاح پنج پروژه گردشگری در دومین روز از هفته گردشگری در این استان خبر داد.

یه گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری در این باره اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل یک هلدینیگ سرمایه‌گذاری و گردشگری کارآفرینی و یک اردوگاه گردشگری در شهرستان بجنورد، یک سفره خانه سنتی و یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان سملقان و یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان راز و جرگلان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این چهار پروژه را در مجموع ۸۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌های گردشگری بطور مستقیم برای ۳۶ نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.

دیناری در پایان گفت: هفته بزرگداشت گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و همچنین ارائه دستاوردها و توانمندی‌های فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070700748
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha